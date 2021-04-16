لبنان الحر

بحث رئيس ​حكومة​ تصريف الأعمال حسان دياب مع مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل، ترافقه السفيرة دوروثي شيا والمساعدين دانييل نيومن وبنجمن أمبوري، في الوضع الاقتصادي والاجتماعي في لبنان.

صوت لبنان

أعلن ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ في بيان، أن رئيس كتلة "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​تيمور جنبلاط​ تقدم "باقتراح قانون نوعي باسم اللقاء الديمقراطي والحزب التقدمي الاشتراكي، يهدف إلى المزيد من التضامن والتكافل الاجتماعي، والى مجتمع أكثر عدالة ومساواة بين الناس، والى حسن توزيع الثروة الوطنية".

radio orient

أعلن ​وزير التربية​ في ​حكومة​ تصريف الأعمال ​طارق المجذوب​، في مؤتمر صحفي، عن "استكمال ​العام الدراسي​"، مشيراً إلى انه "تبدأ العودة للتعلم المدمج اعتباراً من 21 نيسان"، متمنياً أن "يقوم ​مجلس النواب​ بإقرار مشروع قانون معجل لتخصيص مبلغ 500 مليار ليرة من أجل دعم الشؤون التربوية، وذلك لدعم الأستاذ وقدرته المادية والاقتصادية بعد أن بات وضعه أسوأ مما كان عليه".

اذاعة النور

أشار النائب ​اللواء​ ​جميل السيد​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "حسناً أنصَفَ المحقق العدلي طارق البيطار بالإفراج عن الرائدين جوزف النداف وشربل فواز بعد توقيف عشوائي لمدة ٨ أشهر، ويؤمل منه أن يفرج أيضاً عن الضابطيْن الآخريْن سلوم وفيّاض، لأنّ العدالة الحقّة تبحث عن المجرم الحقيقي، ولا تبحث عن ​ضحايا​ وشهود زور كما فعلوا في اغتيال ​رفيق الحريري​".

صوت المدى

أوضح مستشار ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​، ​أنطوان قسطنطين​ أن "​لبنان​ لم يخرج من المفاوضات المتعلقة بعملية ​ترسيم الحدود​".