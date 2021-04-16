إنتهت المفاوضات الهادفة لإنقاذ الاتفاق الدولي حول الملف النووي الايراني في فيينا أمس، وسط انطباع عام ايجابي حسبما أعلنت روسيا.

قال منسق الاتحاد الاوروبي أنريكي مورا في تغريدة: نحن مسرورون لرؤية الجميع يعودون الى فيينا وهم جاهزون لإحراز تقدم في المفاوضات على رغم الاحداث الصعبة في الأيام الماضية.

سعى الرئيس الايراني حسن روحاني الى طمأنة أوروبا والولايات المتحدة وقال أن أنشطتنا النووية سليمة ولا نسعى الى امتلاك القنبلة الذرية.

فرضت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أمس، سلسلة من العقوبات المالية القاسية على روسيا وطردت عشرة من ديبلوماسييها.

منعت وزارة الخزانة الأميركية المؤسسات المالية الأميركية من أن تشتري مباشرة سندات خزينة تصدرها روسيا بعد 14 حزيران المقبل، وفرضت عقوبات أيضاً على ست شركات تكنولوجيا روسية متهمة بدعم أنشطة القرصنة التي تقوم بها استخبارات موسكو.

تهدف العقوبات الأميركية الى تحميل السلطات الروسية المسؤولية بعد اتهام روسيا بعرض مكافآت على طالبان لمهاجمة جنود أميركيين أو أجانب في أفغانستان.

أوصت السفارة الفرنسية في باكستان أمس، رعاياها والشركات الفرنسية بمغادرة البلاد مؤقتاً بسبب تهديدات جدية للمصالح الفرنسية.