الشرق/ تيريز القسيس صعب

نقلت عن مصادر ديبلوماسية شاركت في الاجتماع الذي عقد أمس في القصر الجمهوري بين فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ومساعد وزير الخارجية الاميركية السفير دايفيد هيل، قولها إنّ اللقاء تناول نقطتين مهمتين. النقطة الأولى تتعلق بالحدود البحرية، والنقطة الثانية تتمحور حول تشكيل الحكومة. ونفت نفياً قاطعاً أن يكون الطرفان قد تطرقا الى مسألة العقوبات الأميركية المفروضة على رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل. إلاّ أنّ مصادر الوفد الاميركي كشفت لـ"الشرق" أنّ هيل أبلغ المسؤولين خطورة استمرار الوضع السياسي والاقتصادي على ما هو عليه، والذي قد يشكل أزمة تضاف على الازمات التي يواجهها لبنان، وعرقلة يصعب حلها خصوصاً وأنّ المجتمع الدولي الذي يرغب بمساعدة لبنان وإنقاذ وضعه على المستويات كافة،ً عاجز اليوم عن تقديم أي شيئ في ظل غياب لأي حكومة ذات ثقة دولية. وفي هذا السياق، أكد الديبلوماسي الاميركي الذي رفض الكشف عن هويته أنّ هيل نقل للمسؤولين الذين التقاهم تصميم الإدارة الأميركية الجديدة على مساعدة الجيش وتقديم كل الدعم اللازم أكان دعماً لوجستياً أم عسكرياً، كما مساندته في أي قرار أو أي خطوة قد يقدم عليها أو يراها مناسبة للمحافظة على الأمن والاستقرار في البلاد، والذي نعتبره أمرا مهما واستراتيجيا في منطقة الشرق الاوسط. هذا، وتحدثت مراجع ديبلوماسية غربية عن سلسلة زيارات قد يقوم بها عدد من المسؤولين الأوروبيين في إتجاه لبنان، لكن هذا الامر يبقى مرهوناً بعوامل سياسية وتطورات متقدمة قد تخرق الجمود على الساحة الحكومية.

الديار/ جويل بو يونس

تناولت زيارة وكيل وزارة الخارجية الاميركية السفير دايفيد هيل الذي حمل معه ثلاث ملفات إلى طاولة المحادثات الاميركية اللبنانية في زيارته الوداعية للبنان والتي واصلها أمس بعقد لقاء مع رئيس الجمهورية ميشال عون والذي شكّل محطة أنظار الاوساط السياسية والاعلامية ولا سيما أنّه أتى بعد يوم على خطوة رئيس الجمهورية بعدم توقيع مرسوم تعديل الحدود البحرية وتوجيه كتاب إلى ‏الأمانة العامة لمجلس الوزراء. وأضافت أنّ مصادر مطلعة كشفت لـ"الديار" أنّ الضيف الاميركي رحّب بخطوة رئيس الجمهورية عدم توقيع المرسوم ناقلاً احترام وتقدير بلاده لجرأة وشجاعة الرئيس عون في هذه النقطة تحديداً. كذلك كشفت عن أنّ اجتماعاً تنسيقياّ عقد ليلاً فور وصول هيل إلى بيروت وبقي بعيداً عن الاعلام بين مستشار رئيس الجمهورية سليم جريصاتي والنائبين الياس بو صعب وألان عون مع هيل. وفيما رفض المعنيون الخوض بتفاصيل اللقاء، كشفت بعض المعطيات أنّه أتى بطلب أميركي، وناقش ملفين أساسيين هما الترسيم والحكومة، وقد لمس خلاله المجتمعون قلقاً أميركياً من التأخير في التشكيل وحماسة للاسراع في هذا الموضوع للشروع بالاصلاحات.

نداء الوطن/ كلير شكر

تحت عنوان " سبع شركات تقدّمت إلى مناقصتَي الفيول... واستيراد الغاز أويل معلّق" كتيت "شكر" عند الثانية عشرة من ظهر اليوم، تقفل إدارة المناقصات باب العروض للمناقصة التي ستجريها لشراء كمية من مادة الفيول أويل (Grade A) لزوم مؤسسة كهرباء لبنان، على أن تفضّ العروض يوم الاثنين المقبل في 19 الجاري. وعند الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين نفسه، تقفل إدارة المناقصات باب العروض للمناقصة التي ستجريها لشراء كمية من مادة الفيول اويل (Grade B)، على أن تفضّ العروض يوم الثلثاء المقبل في 20 الجاري. وقد عُلم أنّ سبع شركات تقدمت حتى الآن إلى المناقصتين. أما مناقصة الغاز أويل فقد علّقت، كما سبق بسبب الالتباس الذي أثاره اختبار D381 الذي تصرّ عليه شركة سيمنز المصنعة للتوربينات، والذي لا يزال موضع خلاف بين الوزارة والشركة الألمانية. وفي آخر المستجدات، فقد أعطت شركة سيمنز موافقتها على إدخال باخرتين استقدمتهما الوزارة وفق العقود الفورية Spot cargo، بعد انتظار دام حوالى شهر من الزمن، بما يحمل ذلك من أعباء مالية تتكبدها الوزارة نتيجة الانتظار، بعد استبدال الاختبار- العقدة بسلسلة اختبارات رديفة، ومع ذلك لا تزال وزارة الطاقة عاجزة عن تعديل المواصفات الواردة في دفتر الشروط بشكل واضح، ريثما تزودها الشركة الألمانية باللائحة النهائية للمواصفات. هكذا، سيتوقف استيراد الغاز لزوم مؤسسة كهرباء لبنان، بانتظار أن تحدد "سيمنز" المواصفات ليصار من بعدها إلى تعديل دفتر الشروط وإطلاق المناقصة من جديد.