الوكالة الوطنية للإعلام

الحريري التقى ميشوستين: صعوبة الوضع الآن في تشكيل حكومة من الأخصائيين تقوم بكل الإصلاحات ونأمل المساعدة في تأمين اللقاح الروسي

أجرى الرئيس المكلف سعد الحريري محادثات مع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين في مقر رئاسة الوزراء الروسية، تناولت آخر التطورات في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين. بداية رحب رئيس الوزراء الروسي بالرئيس الحريري والوفد المرافق، مؤكدا "متانة العلاقات التي تربط بين لبنان وروسيا، والتي أسهم فيها الرئيس الراحل رفيق الحريري"، وقال: "إننا نؤكد أننا على استعدادنا للقيام بما يلزم لتطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات في المرحلة المقبلة، بما يخدم مصلحة شعبينا". وشكر الحريري رئيس الوزراء الروسي على استضافته وتهنئته بشهر رمضان المبارك، وقال: "نحن بدورنا نهنئكم بهذا الشهر الكريم نظرا لوجود العديد من المسلمين الذي يعيشون في روسيا. فلطالما آمن رفيق الحريري بهذه العلاقة بين روسيا ولبنان.

وكالة الأناضول

تشاووش أوغلو يصل "شمال قبرص" التركية في زيارة عمل

وصل وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو،جمهورية شمال قبرص التركية في زيارة عمل.

وأفاد مراسل الأناضول، أن وزير خارجية قبرص التركية، تحسين أرطغرل أوغلو، استقبل تشاووش أوغلو في مطار أرجان الدولي بالعاصمة لفكوشا. وقال تشاووش أوغلو في تغريد على حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "وصلنا جمهورية شمال قبرص التركية للدفاع معا عن قضيتنا الوطنية برؤية جديدة". ومن المنتظر أن يجري تشاووش أوغلو خلال الزيارة غير معلنة المدة، لقاءات مع مسؤولين بقبرص التركية، الجمعة. وتأتي هذه الزيارة قبيل مؤتمر غير رسمي حول القضية القبرصية بصيغة 5+1، تستضيفه مدينة جنيف السويسرية بين 27 - 29 نيسان الجاري، برعاية أممية، ومشاركة الدول الضامنة تركيا واليونان وبريطانيا.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

مصر تكشف حقيقة مشاركة "دول صديقة" في تمويل سد النهضة

كشف وزير الخارجية المصري، سامح شكري، حقيقة مشاركة دول صديقة لبلاده في تمويل بناء سد النهضة الإثيوبي.

جاء هذا خلال اجتماع لجنة الشؤون الأفريقية في مجلس النواب (البرلمان)، بحسب صحيفة "الشروق". وأكد وزير الخارجية أنه لا توجد دول صديقة ذات علاقات وطيدة مع مصر تمول سد النهضة، موضحا أن هناك شركات تقوم بعملية التمويل. وأوضح أنه لا توجد دول تمول سد النهضة بشكل مباشر، مضيفا أن "شركاءنا الدوليين يرون أن مشروع سد النهضة محل خلاف لذلك يتجنبون الانخراط في أزمة تمويل السد".