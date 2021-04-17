TL

ماذا حمل الرئيس الحريري من موسكو حكومياً واقتصادياً، الجواب المعلن حكومياً جاء على لسان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي أكد دعم موسكو لجهود الرئيس الحريري في تأليف حكومة برئاسته بأسرع وقت تكون قادرة على معالجة الأزمة والحصول على الدعم العربي والدولي.

المنار

اقليمياً رسائل ايران المركزة تقرأ بجدية عالية اقليمياً وعالمياً، وطرودها المركزية تنتج اليورانيوم المخصب بنسبة ستين بالمئة وبكميات سترفع من الانجازات العلمية.

nbn

أسف النائب شامل روكز عبر حسابه على تويتر أن بدلاً أن يكون القضاء ضمانة اللبنانيين بات عنصر تجاذب بين السياسيين وكيدياتهم، فنشهد فصلاً جديداً من فصول تحلل الدولة والتشبيح المتبادل على حساب الحق والعدالة.

mtv

إجتمع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور طارق المجذوب مع الممثلة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي السيدة كورين فليشر، على رأس وفد ضم مدير مكتب بيروت الدكتور عبد الله الوردات وفريق العمل، في حضور المدير العام للتربية فادي يرق، وتناول البحث تقييم مرحلة التعاون المثمر بين البرنامج والوزارة، والإطلاع على الحاجات الجديدة في ظل تفاقم الأزمة الإقتصادية والإجتماعية في لبنان وانعكاسها على التربية، وعلى الحاجة الماسة لشريحة أكبر من التلامذة واهاليهم إلى الغذاء بعدما تآكلت القدرة الشرائية للعملة الوطنية.

NTV

عن الزيارة الروسية، أكدت معلومات للجديد أن المرحلة المقبلة ستشهد تدخلاً روسياً في لبنان من أجل إيجاد حلحلة، فالحل في لبنان ينعكس إيجاباً على سوريا حيث يكمن الهم الروسي.

OTV

في الشأن الحكومي، لا جديد باستثناء اختتام الرئيس سعد الحريري زيارته لموسكو. وفيما نقل مكتبه الإعلامي تأكيد وزير الخارجية الروسية دعم موسكو لجهود الحريري في تأليف حكومة برئاسته في أسرع وقت، شدد بيان الخارجية الروسية على ضرورة الاسراع في تجاوز الازمة الاقتصادية والاجتماعية، عبر تشكيل حكومة مهمة.

LBC

في معلومات خاصة بال " ال بي سي آي " ان القاضية غادة عون تلقت إتصالاً من أحد المراجع، ووصف مقربون منها هذا الإتصال بأنه ثناء على ما تقوم به، لكن مصادر أخرى قرأت الإتصال بأنه لا يتعدى مجرد حفظ ماء الوجه ولا يفترض ان يحمل أكثر من حجمه، وبالتأكيد ليس ثناء على ما تقوم به لأن ذلك تدخل في عمل القضاء.

الميادين

أعلنت المتحدثة باسم ​الخارجية الروسية​ ​ماريا زاخاروفا​ أن "إشارات بعض الدول حول إمكانية تسوية قضية قبرص على أساس حل الدولتين بالنسبة لموسكو مرفوضة، فنحن نرفض الإشارات العنيدة من بعض العواصم الهادفة إلى إعادة النظر في الأسس القائمة للمفاوضات لتغييرها من النموذج الاتحادي إلى نموذج الدولتين".

الجزيرة

أعلن الرئيس الأميركي ​جو بايدن​ أن "وقت خفض التصعيد" مع ​روسيا​ "حان"، داعيا نظيره الروسي ​فلاديمير بوتين​ بشكل خاص إلى الامتناع عن أي عمل عسكري ضد ​أوكرانيا​. وبعد إعلانه في وقت سابق فرض ​عقوبات​ مالية وطرد عشرة دبلوماسيين روس، أكد بايدن مجدداً عرضه عقد قمة مع الرئيس الروسي "هذا الصيف في ​أوروبا​" بهدف "بدء حوار استراتيجي حول الاستقرار" وخصوصاً حول ​الأمن​ ونزع ​السلاح​.

العربية

ذكرت مصادر أمنية ​إسرائيلية واسعة الاطلاع في ​تل أبيب​ إنّ إسرائيل تنازلت كليًا عن ​سياسة​ الغموض تجاه ​إيران​، وقدّم رجال استخبارات غير معروفين إحاطات تفصيلية عن طبيعة العمليات ومن قاموا بتنفيذها، لافتةً في الوقت عينه إلى أنّ "هذه هي النقطة التي اختلف فيها وزير ​الأمن​ غانتس مع نتانياهو.