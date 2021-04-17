لبنان الحر

صوت لبنان

أكّد عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار، أنّ "الرئيس المُكلّف سعد الحريري وضع المسؤولين الروس بتطورات الأزمة الحكومية ومدى الإحتياجات الإقتصادية والإجتماعية والصحية التي يحتاجها لبنان بغياب حكومة مكتملة الصلاحيات".

التقى الأمين العام للمؤتمر الدائم للفدرالية ​ألفرد رياشي​ ​البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي،​ حيث تم التباحث مع غبطته في مبادرة مبنية من عدة نقاط كمقترح يكون المنطلق للتمهيد لأي مبادرة دولية في ​المستقبل، هذا وقد تم التوافق على إبقاء قنوات التواصل مفتوحة.

radio orient

أشار نائب رئيس تيار "المستقبل" مصطفى علوش إلى أنه لا يعتقد أن الرئيس المكلف يقف عائقاً أمام تشكيل الحكومة، لانه داعم أساسي للمبادرة الفرنسية والتي تنص على تشكيل حكومة من وزراء اختصاصيين لا حزبيين. واعتبر أن الانظار نحو شخص واحد وهو رئيس "التيار الوطني الحر" النائب "جبران باسيل".

اذاعة النور

اشار عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ ​، الى ان "ملخص اجتماع السراي البارحة: ​البنزين​ يهرب إلى ​سوريا​، ​المازوت​ يهرب إلى سوريا، السلع المدعومة تهرب إلى سوريا، ​الدولار​ يهرب إلى سوريا. ​الجيش​ و​القوى الأمنية​ تحاول ضمن إمكاناتها ضبط التهريب.

صوت المدى

إستقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، سفير أرمينيا في لبنان فاهاكن أتابيكيان، الذي نقل إليه دعوة من الرئيس الأرمني، لحضور ذكرى الإبادة الأرمينية التي ستقام في أرمينيا بتاريخ 24 نيسان 2021.