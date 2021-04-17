قال رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، علي أكبر صالحي، إن بلاده باتت تنتج 9 غرامات من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة في الساعة الواحدة، بعدما بدأت التخصيب الأربعاء، مشيراً إلى أن الخطوة جاءت بناءً على أوامر تلقتها المنظمة، في إطار قانون أقره البرلمان في كانون الأول الماضي، ورفعت بموجبه إيران درجة تخصيب اليورانيوم إلى 20 في المائة، بهدف الضغط على إدارة جو بايدن لرفع العقوبات التي أقرتها الإدارة السابقة. وقال صالحي: "يمكننا الآن تخصيب اليورانيوم بأي درجة نقاء نريد".

وصف الكرملين بالإيجابية دعوة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى خفض التصعيد بين روسيا والولايات المتحدة، معتبراً أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتفق مع هذا الطرح، ما أحيا الآمال بعقد قمة بين الرئيسين. وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف إن "الرئيس بوتين تحدث أولاً عن ضرورة تطبيع العلاقات وخفض التصعيد. يتحدث عن ذلك بشكل مستمرّ، إنه موقف مقتنع به". وأضاف: "من وجهة النظر هذه، فإن تطابق وجهات نظر الرئيسين هو أمر إيجابي"، مشيراً في الوقت نفسه إلى وجود نقاط خلافية عديدة بين واشنطن وموسكو.

شهدت الولايات المتحدة عملية إطلاق نار جديدة أوقعت 8 قتلى على الأقل إثر اقتحام مسلح مركزاً لفرز البريد في مدينة إنديانابوليس في وسط الولايات المتحدة في وقت متأخر الخميس، قبل أن ينتحر.

عادت العلاقات بين الجارتين العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، تركيا واليونان، إلى التوتر من جديد ورفعت الزيارة التي قام بها وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، لأنقرة من حرارة هذا التوتر مجدداً بعد التراشق وتبادل الاتهامات مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، خلال مؤتمر صحافي مشترك مساء أول من أمس، أعقب مباحثاتهما ولقاء دندياس الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. ولفت إردوغان إلى الموقف اليوناني من أتراك تراقيا الغربية قائلاً إن أثينا أعطت لنفسها الحق في تعيين المفتي للمسلمين الذين يعيشون في اليونان، مع أن هذا ليس من حقها وفقاً لمعاهدة لوزان.

استدعت سلطات التحقيق التركية، أمس، 6 أدميرالات متقاعدين للتحقيق، وأمرت بتفتيش منازل 7 آخرين، من بين 104 أدميرالات وقّعوا مؤخراً بياناً يرفض المساس باتفاقية مونترو لعام 1936 التي تنظم حركة السفن في مضيقي البوسفور والدردنيل في ظل الحديث عن إنشاء قناة إسطنبول. وكانت محكمة تركية قد أفرجت، الثلاثاء، عن 14 أدميرالاً قُبض عليهم في 5 نيسان الحالي.

دعا الرئيس الاوكراني فلوديمير زيلينسكي، عقب الاجتماع الثلاثي الذي عقد أمس عن بعد بينه وبين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وبمشاركة المستشارة الالمانية انجيلا ميركل في باريس إلى عقد قمة تضم أطراف "مجموعة نورماندي" الأربعة، أي بمشاركة الرئيس بوتين "من أجل مناقشة الوضع الأمني في شرق أوكرانيا وزوال احتلال أراضينا" من قِبل روسيا.

استبقت الخارجية الروسية، لقاءات باريس، بدعوة إيمانويل ماكرون وأنجيلا ميركل إلى التوقف عن "المساهمة في الحملة الدعائية التي تحيط بتحركات الوحدات الروسية"، التي لا تهدد أحداً، "واستبدال بذلك دعوة كييف إلى خفض التصعيد."