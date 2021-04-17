بعث المبعوث الأممي غير بيدرسن إلى رئيسي وفدي الحكومة السورية، أحمد الكزبري، و"هيئة التفاوض" المعارضة، هادي البحرة، وثيقة تضع آلية من خمس خطوات، لبدء اللجنة الدستورية خلال الجولة السادسة في جنيف عملية صوغ الدستور. واقترح بيدرسن خطة للعمل في الجولة السادسة، بحيث "يقوم الوفد المرشح من الحكومة والوفد المرشح من هيئة التفاوض قبل توجههما إلى جنيف بتقديم المقترحات كتابة إلى مكتب المبعوث الخاص في شكل نصوص مقترحة لمبادئ دستورية أساسية لتضمينها في مشروع الدستور". كما اقترح اجتماعات دورية بينه والكزبري والبحرة، بحيث يجتمعون عشية الجولة السادسة وخلال أيام إجرائها لـ"تعزيز توافق الآراء وضمان حسن سير عمل اللجنة".

دعا عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة "الوحدة الوطنية"، السلطات الروسية إلى ممارسة ضغوطها على شركة "فاغنر" الروسية المتهمة بإرسال "مرتزقة" إلى ليبيا، لسحب عناصرها من البلاد. وطلب الدبيبة الذي يزور موسكو مساعدة روسيا في توحيد المؤسسة العسكرية.

أفصح الرئيس التونسي، قيس سعيّد، عن خشيته من استخدام المحكمة الدستورية لتصفية الحسابات السياسية، ومن بينها عزله من منصبه، إثر الانتقادات الكثيرة التي طالت أداءه بعد نحو سنة ونصف السنة من تسلمه مهامه الرئاسية.