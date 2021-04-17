نداء الوطن / كلير شكر

تناولت الاهتمام الروسي في الملف اللبناني، وقالت: وفق المطلعين، فإنّ موسكو ليست بحاجة إلى "دليل" يساعدها على فكّ أحجية الأزمة اللبنانية. المبعوث الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف يعرف الواقع اللبناني عن كثب، وعلى اطلاع موثّق على توازناته، تركيبته الطائفية، تعقيداته وأدوار قواه السياسية. ولذا كان أول اللقاءات مع "حزب الله" في خطوة هي الأولى من نوعها. وفي اليومين الماضيين حلّ رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ضيفاً على المسؤولين الروس، من باب تكريس تأييد موسكو لموقع الحريري كممثل لطائفته، كما يقول المتابعون واستطراداً لرئاسته الحكومة. كذلك نُقل عن المسؤولين الروس أنّ دخولهم على خطّ الأزمة اللبنانية ينمّ عن شعورهم بخطر داهم على الساحة اللبنانية، وبكون الأزمة الواقعة ليست أزمة حكم أو حكومة كما يتمّ تصويرها، بل أكثر من ذلك. ويخشون من أن تأتي التسويات في المنطقة، على حساب لبنان إذا لم تكن أرضيته مجهّزة لهذا الترتيب الجديد، والحكومة هي بوابة هذه الأرضية. كما يؤكدون جدية الروس في متابعتهم بدليل رغبتهم الجدية في الاستثمار من خلال شركات روسية ستكون في لبنان في الأيام القليلة المقبلة لمناقشة مشاريع استثمارات وبينها المرفأ.

الجمهورية/ السفير مسعود المعلوف

تحدّث عن الزيارة التي قام بها مساعد وزارة الخارجية الأميركية دايفيد هيل إلى لبنان، وقال: إنّ الهدف من زيارة الأخير كما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية في بيان رسمي لها في 13 من الجاري هو "تأكيد الانشغال الأميركي على تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلد، وعلى المأزق السياسي الذي يساهم في تدهور هذه الأوضاع". ويضيف بيان الخارجية الأميركية أنّ "وكيل الوزارة هيل سيضغط على المسؤولين اللبنانيين وقادة الأحزاب لكي يجتمعوا ويشكلوا حكومة قادرة وملتزمة تنفيذ إصلاحات في الاقتصاد وفي طريقة الحكم لكي يتمكن الشعب اللبناني من تحقيق طاقاته بالكامل". وهذه الزيارة أكّدت الاهتمام الدولي بما يعانيه لبنان في هذه الظروف. إضافةً إلى الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان بعد انفجار 4 آب، كذلك زيارة عدد من الوزراء والمسؤولين العرب الكبار لبنان أيضاً للإعراب عن دعم بلادهم لهذا البلد، وقد أبدوا جميعهم استعدادهم لمساعدة لبنان، شرط تشكيل حكومة من الاختصاصيين تكون قادرة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة. وختم قائلاً: إذا كانت مهمة هيل صعبة في تحقيق أهدافها، فإنه قد يستطيع تسجيل نجاح نسبي في موضوع إعادة التفاوض لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، علماً أنّ هذا الموضوع لم يكن أصلاً من مهمته المعلنة، وقد أشار إليه في تصريحه من قصر بعبدا بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون حيث أكد استعداد الولايات المتحدة لتسهيل هذه المفاوضات.

الأخبار/ إيلي الفرزلي

تحت عنوان: "تعديل قانون "السرية المصرفية": "إصلاحٌ" يُعزّز مصالح الفاسدين!" كتب الفرزلي: "مرّت سنة على قانون السرية المصرفية الذي أقرّه مجلس النواب، وسنة مرّت على ردّه من قِبل رئيس الجمهورية. لكن بين القانون الذي أسقط حق القضاء بطلب رفع السرّية وبين ملاحظات الرئاسة التي تطلب إعادة هذا الحق، تضيع حقيقة أنّ السرّية المصرفية باقية وهذا كفيل بحماية الفاسدين". وختم قائلاً: "حائط الصدّ الذي وُضع في وجه القانون هو نفسه الذي وُضع أمام التدقيق الجنائي. اللاعبون هم أنفسهم. يخافون من التدقيق الجنائي ويتمسّكون بالسرية المصرفية، ثم يوحون بأنهم يحاربون الفساد وينكبّون على إقرار القوانين الإصلاحية."