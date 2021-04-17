روسيا اليوم

الحصيلة الأثقل منذ بدء الجائحة.. تركيا تسجل أكثر من 63 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في تركيا، تسجيل 63082 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي أثقل حصيلة إصابات يومية بالفيروس منذ بدء الجائحة. وأظهرت البيانات تسجيل 289 وفاة بالفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع العدد الكلي للوفيات إلى 35320. وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، تشديد الإجراءات الاحترازية وفرض الإغلاق الجزئي خلال أول أسبوعين من شهر رمضان لاحتواء انتشار الفيروس. وأكد أردوغان إعادة فرض القيود على استخدام وسائط النقل العامة ضمن المدن، لمن تتجاوز أعمارهم 65 عاماً، ومن تقل أعمارهم عن 18 عاماً، وتعليق أنشطة المقاهي والصالات الرياضية لغاية ما بعد عيد الفطر. كما شدد على أنه لن يتم السماح بتنظيم موائد إفطار جماعية وأنشطة مماثلة سواء في المنازل أو مرافق الإقامة.