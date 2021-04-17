الوكالة الوطنية للإعلام

عبد الصمد في حوار مع طلاب جامعة MUC: الإعلام شريك أساسي في إدارة الأزمات والتطور أصبح يسبق الكلمة

اعتبرت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الإعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد في حوار مع طلاب في جامعة MUC، التي دعتها لمناقشة "نزاهة الصحافة وإلقاء الضوء على التأثير الهائل للكلمات على شؤوننا اليومية"، أن "الإعلام بات شريكاً أساسياً في إدارة الأزمات، والإعلامي الذي يغطي الحدث يصبح في أحيان كثيرة هو الحدث، وهو يتعرض لضغوط كثيرة. والمفاجئ وفق دراسات عدة، أن الإعلامي يتعرض لضغوط أكثر ليس في ساحات المعارك، إنما في أماكن لا حروب فيها". وأشارت إلى أن "الإعلام يمكن أن يعمر أو أن يدمر، إذ بإمكانه أن يعكس الصورة ذاتها بطريقة مفيدة أو بطريقة مؤذية وغير مجدية"، لافتة إلى "أن الإعلامي أصبح يميز نفسه، ويقوم بـ labeling لعمله وصورته كإعلامي"، وقالت: "إن الرأي العام هو أهم محكمة تحكم على الإعلامي إذا كان مهنياً أم لا".

وكالة الأناضول

تشاووش أوغلو: لن نضيّع الوقت من أجل حل فيدرالي في قبرص

أعرب وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، عن اعتقاده أن أنقرة لن تضيّع الوقت من أجل التفاوض بشأن الحل الفيدرالي في جزيرة قبرص، مؤكداً ضرورة مناقشة أفكار ورؤى جديدة. وعقد تشاووش أوغلو مؤتمراً صحفيا مشتركاً، مع الرئيس القبرصي التركي أرسين تتار، بعد لقاء ثنائي جمعهما في العاصمة لفكوشا. وأوضح الوزير أن تركيا في طور وضع إطار ورؤية من شأنها أن تحقق مكسباً لجميع الأطراف، وحلاً عادلاً ودائماً ومستداماً في إطار الحقائق على الجزيرة. وعن اجتماع "5+1" المرتقب المقرر انعقاده في مدينة جنيف السويسرية خلال الشهر الجاري، أوضح تشاووش أوغلو أنه غير رسمي. وأضاف أن الاجتماع سيعقد بين 27 و29 نيسان الجاري، وأنه لا يعتبر انطلاق مفاوضات جديدة. وأعرب عن رغبة تركيا في إطلاق مفاوضات جديدة حقيقية وهادفة ومتساوية ومثمرة.