الوكالة الوطنية للإعلام

الحريري:الرئيس الشهيد اختار فليحان لأنه أدرك أن الإصلاح طريق الاستقرار

غرد الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري عبر حسابه في "تويتر": "عندما اختار الرئيس رفيق الحريري شخصية بكفاءة باسل فليحان، ليكون رأس الفريق الاقتصادي، كان يدرك أن الإصلاح هو الطريق الذي لا بديل منه للاستقرار الوطني، وأن باسل يعي أهمية الإصلاح في عملية الهندسة الاقتصادية". وفي تغريدة ثانية: "في ذكرى غياب باسل فليحان نتوجه بتحية إجلال لروح الشهيد الحبيب.

وكالة الأناضول

مصر.. ارتفاع ضحايا انقلاب القطار إلى 11 قتيلا و98 مصابا

ارتفع ضحايا حادث انقلاب قطار ركاب شمالي العاصمة المصرية إلى 11 قتيلا و98 مصابا، وفق حصيلة رسمية أولية. وأوضحت وزارة الصحة المصرية، في بيان، أنه "توفي 11 وإصابة 98 في حادث قطار القاهرة - المنصورة بمدينة طوخ محافظة القليوبية (شمال العاصمة)". وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، إصابة 97 شخصا، بينما تحدث إعلام محلي عن سقوط 8 قتلى.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بوريسوف: روسيا تعتزم الانسحاب من مشروع محطة الفضاء الدولية بعد 4 أعوام

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف، أن روسيا تعتزم الانسحاب من مشروع محطة الفضاء الدولية بعد أربعة أعوام. وقال بوريسوف خلال لقاء في برنامج "موسكو. الكرملين. بوتين"، على قناة "روسيا 1"، إن "روسيا تعتزم الانسحاب من مشروع محطة الفضاء الدولية بعد أربعة أعوام". وأضاف: "تخطط روسيا لإنشاء محطة فضاء وطنية خاصة بها... محطة الفضاء الدولية أصبحت قديمة جدا، وفي الحكومة يقترحون التحدث مع الشركاء الأجانب مسبقا". وأعلن المشرف على الجزء الروسي للمحطة الفضائية الدولية "إنيرغيا" فلاديمير سولوفييف، في وقت سابق، عن الحاجة إلى إنشاء محطة جديدة بسبب مشاكل فنية في الجزء الروسي من محطة الفضاء الدولية، قائلا: "تم اكتشاف شقوق في الجزء الروسي من محطة الفضاء الدولية يتسرب من خلالها الهواء.