الاتحاد - الإمارات

السودان يلغي قانون مقاطعة إسرائيل رسميا

أعلن وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري، إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل رسميا. وقال الوزير، في تغريدة على موقع تويتر "أجزنا قبل قليل في الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء مشروع قانون التعديلات المتنوعة (اعتماد النظام المالي المزدوج)، ومشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، ومشروع قانون الاستثمار، ومشروع قانون بإلغاء قانون مقاطعة إسرائيل". كان السودان قد وقع في السادس من يناير الماضي رسميا مع الولايات المتحدة على "اتفاقيات أبراهام" لإقامة علاقات مع إسرائيل.



الدستور الأردنية - الأردن

الصحة العالمية: لدينا الأدوات للسيطرة على كورونا في غضون أشهر

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إنه يتوفر لدينا الأدوات للسيطرة على جائحة كورونا في غضون أشهر، إذا طبقنا هذه الأدوات بشكل متسق ومنصف.

ودعا غيبريسوس، في المؤتمر الصحفي الذي عقدته المنظمة، مساء اليوم الاثنين، الشركات المصنعة الأصلية للقاحات المضادة لكوفيد-19بتقنية (mRNA) إلى المساهمة بتقنياتها ومعرفتها في حاضنة مركزية، كما ودعا الشركات المصنّعة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل إلى إبداء اهتمامها بتلّقي هذه التكنولوجيا.