الجمهورية/ بسام ضو

قال إنّه لا يبدو في الوقت الحالي أنّ العاملين على خطى إيجاد مخرج للأزمة اللبنانية بكل مندرجاتها، في صدد إيجاد منظومة لائقة لها، على الرغم من اعتراف كل طرف سياسي لبناني بفداحة الخسائر الاقتصادية ـ المالية ـ الاجتماعية التي تستنزف الجمهورية اللبنانية وتُهدِّد ركائزها. وأضاف مبادرات، دراسات، اجتماعات، وغيرها من التحضيرات، لوضع حدّ لهذه الأزمة ولفتح حوار سياسي معمّق يطاول كافة الملفات العالقة. ولكن الأمور على ما يبدو وللأسف لم يُكتب لها النجاح. إنّ أسباب الفشل فعليًا تكمن في عدم وجود صيغة توافق تعزِّز العمل الديموقراطي وتؤسِّس لحوار متمدّن يُلّبي ضرورات تطويره نحو تجذير التحوُّل الديموقراطي، طبعًا مع نضوج ظروفه الموضوعية المطلوبة محليًا ـ إقليميًا ـ دوليًا. كذلك قال إنّ أسباب الإخفاق هي منطقيًا سوء إدارة الاختلاف بين المكوّنات السياسية والضجيج المترافق لبعض المُتسلِّلين عند جهات معينة، وتشويه بعض الحقائق في رسم ملامح الوضع الحالي، بهدف كسب رضا آني ولتوظيفه في مرحلة للمصلحة الخاصة.

الشرق/ تيريز القسيس صعب

تحدّثت عمّا تشهده وشهدته الايام الفاصلة من تخبّط وانقسام سياسي حاد، وعدم إدراك المسؤولين لخطورة ما يترتب على لبنان من تداعيات اقتصادية واجتماعية، ترك أكثر من علامة استفهام حول كيفية معالجة ومقاربة الوضع القائم، بعدما بات مؤكداً بحسب متابعين ديبلوماسيين أنّ الدول الفاعلة وتحديداً الملمّة بالشأن اللبناني فقدت الأمل والثقة بالطبقة السياسية الموجودة. كما نقلت عن مصادر معنيّة قولها إنّ الدول الأوروبية ستواصل ضغوطها وحضورها واتصالاتها لمساعدة لبنان، وهي باتت على قناعة تامة بأنّ المسؤولين لا يريدون ولا يرغبون بتشكيل حكومة في المدى المنظور. ورداً على سؤال يتعلق باجتماع وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي الذي عقد أمس في بروكسيل، والذي لم يخرج بفرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين كما كان يتوقّع، نفى مرجع سياسي مقرب من الاتحاد أن تكون مسألة العقوبات الأوروبية قد طويت، لا بل العكس.

الديار/ محمد بلوط

تناول موضوع الملف الحكومي وقال: حرب الملفات القضائية المتصلة بالفضائح المالية والفساد تعكس جانباً من الازمة الحكومية التي ما زالت تستعصي على كل المساعي والحلول. وما حصل ويحصل اليوم من اهتزاز قضائي حاد يؤكد أنّ الخلاف على تشكيل الحكومة لا يقتصر على الارقام والحقائب والاسماء بقدر ما هو صراع على طريقة تصفية المرحلة السابقة ورسم معالم المرحلة المقبلة واستحقاقاتها السياسية والاقتصادية والمالية. وأضاف أنّه في ظل هذا الصراع الحاد والمتصاعد بين الرئيسين عون والحريري بات من الصعب إحداث خرق في جدار الازمة الحكومية ما لم يحصل ضغط قوي وفاعل على الطرفين من طرف ثالث لفرملة صراعهما وفرض أمر واقع جديد يضع عملية تأليف الحكومة على السكة الصحيحة. كما نقل عن مصدر سياسي مطلع رأيه بأنّ هذا الدور لا يمكن أن يلعبه سوى الثنائي الشيعي نظراً للعناصر والمقومات التي يملكها الرئيس بري وحزب الله في التأثير على التوازنات التي تتحكّم بالساحة السياسية.