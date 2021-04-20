الوكالة الوطنية للإعلام

مجلس القضاء الأعلى أكد قرار دعوة غادة عون للاستماع إليها

عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعا استثنائيا، العاشرة والنصف صباحا، تباحث خلاله في الوضع القضائي، وأكد قرار دعوة النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية السيدة غادة عون للاستماع إليها.

وكالة الأناضول

شركة تركية تبتكر طريقة لبناء قاعدة عسكرية متنقّلة خلال 15 دقيقة

ابتكرت شركة "نورول" (Nurol) التركية للتكنولوجيا، طريقة لبناء قاعدة عسكرية متنقلة، خلال 15 دقيقة.

الشركة التابعة لرئاسة الصناعات الدفاعية التركية، طورّت خيماً خاصة تستخدم في بناء القاعدة العسكرية، وهي مقاومة في الوقت ذاته للهجمات البالستية، وتوفر كافة أنواع الحماية والأمان للعناصر التي بداخلها.

وتتكون القاعدة العسكرية المتنقلة من مجموعة من الخيم تتصل فيما بينها عبر 10 حاويات، وتمتد على مساحة 5 آلاف متر مربع.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

موسكو وواشنطن تناقشان التحضير للقمة الثنائية ومسار تطوير العلاقات

بحث سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، مع مستشار الأمن القومي الأمريكي، جاكوب سوليفان، الاستعدادات للقمة الروسية الأمريكية والتوجهات المحتملة في تطوير التعاون بين البلدين.

وجاء في بيان صادر عن مجلس الأمن الروسي: "في 19 نيسان، بمبادرة من الجانب الأمريكي، أجريت محادثة هاتفية بين سكرتير مجلس الأمن لروسيا الاتحادية ومساعد رئيس الولايات المتحدة للأمن القومي، حيث ناقش نيكولاي باتروشيف وجاكوب سوليفان، الاستعدادات لاجتماع القمة، وكذلك التوجهات المحتملة في تطوير التعاون الروسي الأمريكي".