لبنان الحر

أعلن محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر أن عدد الإصابات الإجمالي في محافظة بعلبك الهرمل منذ شهر شباط 2020 بلغ 31256 إصابة بفيروس كورونا، وعدد الحالات النشطة انخفض من 5965 الى 4758 حالة مقارنة مع الأسبوع الماضي، وسجلت 25905 حالة شفاء و 656 حالة وفاة حتى اللحظة".

صوت لبنان

أعلن رئيس ​لجنة الصحة النيابية​ النائب ​عاصم عراجي​ أنه من "المتوقع وصول مليوني لقاح من نوعي Pfizer وAstraZeneca في حلول شهري أيار وحزيران المقبلين، ما يمكن من ​تلقيح​ مليون شخص، مع موافقة شركة Pfizer على تخصيص 750,000 لقاح للقطاع الخاص، 320,000 منها تم حجزها للجامعات الأربع الكبرى في ​لبنان​.

radio orient

أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب زياد أنه "لا جديد بالملف الحكومي، وكل هذا التجوال الذي يقوم به رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري لا يفيد ولن يصل إلى مكان، لأنه لا يقول الأمور كما هي".

اذاعة النور

رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​، أن "حالة الجمود التي تحكم مسار ​الحكومة​ والمماطلة في معالجة أزمة تشكيلها بسبب استهتار بعض القوى والتفتيش عن مصالحها ومكاسبها، تنعكس على واقع الناس الحياتي حيث التفلت في ​الاسعار​ والتهريب و​السرقات​ وغير ذلك من نواحي ​الحياة​.

صوت المدى

لفت النائب ​جميل السيد​ إلى انه "ناقشنا في ​لجنة المال​ إقتراح إستعادة الأموال المحولة للخارج بعد17 تشرين الأول 2019، الإقتراح يساوي بين إستعادة أموال فاسدي ​الدولة​ و​المصارف​ وبين الأموال الشرعية للمواطن والمغترب". وأكد انه "نرفض الخلط بين أموال ​الفساد​ والمال الشرعي للناس ولذلك ننصح المموّل الأمني ​الفاسد​ بضبضبة إعلامه المأجور".