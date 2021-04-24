الديار/ هيام عيد

قالت: تكشف أوساط سياسية مسيحية، أن الزيارة التي قام بها الرئيس المكلّف سعد الحريري إلى الفاتيكان، قد خرقت جدار المراوحة المحيط بعملية تأليف الحكومة على المستوى الداخلي، وإن كانت النتائج العملية لن تظهر في وقت قريب، نظراً للإنشغال في الملفات التي برزت بشكل مفاجىء على السطح في الآونة الأخيرة، وبشكل خاص الجانب القضائي منها، وما حملته الحركات الميدانية الإعتراضية من انعكاسات على مجمل الوضع الداخلي. كذلك تلاحظ الأوساط ذاتها، أن حرص قداسته على لبنان ومستقبل أبنائه تمثّل من خلال تحديد ضوابط من قبل الفاتيكان لأية عملية استهداف للبنان من خلال تركه غارقاً بالأزمات، وبالتالي، فإن الفاتيكان سيسعى، ومن خلال اتصالاته مع عواصم القرار الغربية، ولا سيما الولايات المتحدة الأميركية، على الدفع باتجاه تقديم الدعم للبنان، لا سيما على مستوى المساعدات التي تسمح للبنانيين من الإستمرار والصمود في وجه الخطر الداهم، علماً أن الوصول إلى تحقيق هذا الهدف متصل بشكل وثيق بعملية تأليف الحكومة الجديدة في الدرجة الأولى.

اللواء/ عمار نعمة

نقل عن بعض المعنيين في الشأن الحكومي حديثهم من دون كلل عن خروقات في ملف عملية التشكيل من دون ان ترى المساعي القائمة النور، حتى ان هناك من ضرب موعدا نهاية الشهر الحالي لولادة الحكومة أو أقله تحقيق خرق ملحوظ على هذا الصعيد. لكن رغم كل ما يسري من أخبار وتسريبات حول تقدم من هنا أو هناك، فإن من الواضح ان لا حكومة في المدى العاجل والقريب. وقال اذا سلمنا بهذا الارتباط مع التطورات في الخارج، فإن وجهة النظر تشير الى ان التسوية مؤجلة الى ما بعد الانتخابات الايرانية، وهي لم تنضج حتى اللحظة وسط عدم تسرع اللاعبين المحليين لتقديم مبادرات جدية قبل انكشاف الغطاء عن المحادثات المتعددة، التي ستقدم من دون شك حلا على الصعيد الداخلي يأمل الجميع ان لا يتأخر الى ما بعد حلول الكارثة على اللبنانيين.

الجمهورية/ جورج شاهين

قال أنه ما كان ينقص اللبنانيين سوى وصول "موجة الجراد" التي تجتاح المنطقة، لتزيد من معاناتهم، في وقت عجزت الوساطات عن خوض "مغامرة الإنقاذ"، وقد بلغت الأزمات مستويات ليس من السهل مواجهة اي منها. وما زاد في الطين بلّة، انّ التحلّل الذي أصاب المؤسسات الحكومية والادارية بات يهدّد السلطة القضائية، ما يمنعها من إثبات قدرتها على إدارة نفسها وتحقيق استقلاليتها قبل ثبوت العكس.