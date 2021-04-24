روسيا اليوم

مشرعون أوروبيون يطالبون بتعليق مفاوضات عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي

طالب أعضاء في البرلمان الأوروبي بتعليق رسمي لمفاوضات عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي إذا مضت أنقرة في "الطريق الاستبدادي". وفي اقتراع بلجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي وافق 49 عضواً مقابل رفض أربعة وامتناع 14 عن التصويت على تقرير ترشيح تركيا لعضوية الاتحاد الأوروبي. وسيحال المشروع إلى جلسة عامة ستعقد الشهر المقبل وإذا جرت الموافقة على التقرير ستمثل الموافقة الموقف الرسمي للبرلمان الأوروبي من طلب تركيا الانضمام إلى الاتحاد. وتوقفت المفاوضات بعد سنوات من انطلاقها في عام 2005 حول طلب تركيا الانضمام إلى أكبر تكتل تجاري في العالم لكنها لم تعلق رسميا إلى الآن.

روسيا اليوم

القيادة المركزية الأمريكية: لن نخفض عدد قواتنا في العراق

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أن الولايات المتحدة لن تخفض عدد قواتها في العراق، وذلك "بناء على رغبة الحكومة العراقية في بغداد". وقال قائد القيادة المركزية الجنرال كينيث ماكينزي: "العراق يريد بقاءنا، ولن نخفض عدد القوات هناك". وأضاف، أنه "لا يعتقد أن الولايات المتحدة على حافة الانخراط بحرب في الشرق الأوسط". وأعلن البيت الأبيض في مارس الماضي، أن "الإدارة الأمريكية والحكومة العراقية ستعقدان حواراً استراتيجياً في أبريل المقبل". وأوضح البيت الأبيض، أن "الاجتماعات ستوضح مهام قوات التحالف الدولي الموجودة في العراق، وأنها تنحصر في التدريب وتقديم المشورة للقوات العراقية، وأن وجودها في المنطقة بهدف منع تنظيم داعش الإرهابي مع إعادة تجميع صفوفه". وأكد الرئيس العراقي برهم صالح، في مارس الماضي، على "وجود قرار بإنهاء تواجد القوات الأجنبية القتالية في العراق.