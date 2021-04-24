وكالة الأناضول

أردوغان: نكافح لتحقيق أهداف مئوية الجمهورية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تكافح منذ 19 عاماً لتحقيق أهداف مئوية الجمهورية.

جاء ذلك في كلمة، خلال رفعه أكبر علم تركي على أطول سارية في إسطنبول. وأضاف: "نكافح منذ 19 عاماً لتحقيق أهداف 2023 (مئوية الجمهورية) ونثق أن الاجيال القادمة سترتقي بالبلاد إلى مراتب أعلى عبر رؤية 2053". وأكد سعيهم جاهدين لتنمية وتعزيز قوة الجمهورية التركية التي ستكمل عامها الـ100 قريباً. كما أشار أردوغان إلى "تغيّر الأساليب المتبعة لتقسيم أراضي الدول والتفرقة بين الأمة"، مؤكدا أن جمع هذه الأساليب هدفها واحد.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

السيسي يلتقى كبار قادة الجيش المصري

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع كبار قادة جيش بلاده، موضوعات متعلقة بالأمن القومي المصري والتحديات التي تواجهها الدولة. وأدى الرئيس صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوى بمدينة نصر شرقي العاصمة تزامنا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى العاشر من رمضان. وعقب الصلاة التقى الرئيس المصري الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة، بحسب "بوابة الأهرام".