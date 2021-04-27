الجزيرة - السعودية

953 إصابة مؤكدة وتعافي 1028 حالة

أكدت (الصحة) ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية مثل لبس الكمامة وعدم المصافحة وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا وحفاظاً على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة.

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وفي ذات السياق، أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 953 حالة مؤكدة وتعافي 1028 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 9759 حالة منها 1246 حالة حرجة. وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 412216 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 395557 حالة. وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد 13 حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 6900 حالة -يرحمهم الله جميعاً. ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

الاتحاد - الإمارات

"دانة غاز" و"نفط الهلال" تستأنفان توسعة حقل خور مور

أعلنت دانة غاز، وشريكتها نفط الهلال، استئنافهما أعمال مشروع التوسعة في حقل خور مور في إقليم كردستان العراق بالكامل . وينطوي هذا المشروع الذي تتشارك الشركتان في تشغيله بالنيابة عن ائتلاف بيرل بتروليوم، ضخّ استثمار إضافي بقيمة 600 مليون دولار لزيادة إنتاج الغاز بمعدل 250 مليون قدم قياسي مكعب في اليوم لتلبية الحاجة المحلية الماسة لإمدادات الطاقة. وكانت أعمال البناء الخاصة بالمشروع قد أرجئت جراء جائحة كورونا، وتم استئنافها الآن استعداداً لبدء الإنتاج في أبريل 2023، وذلك عقب الاتفاق مع حكومة إقليم كردستان والمقاول على إعلان حالة القوة القاهرة.وبموجب اتفاقية بيع الغاز التي أبرمتها بيرل بتروليوم مع وزارة الموارد الطبيعية التابعة لحكومة إقليم كردستان في مارس 2019، سيبيع الائتلاف إمدادات غاز إضافية تغذي محطات توليد الكهرباء بوقود أنظف منخفض التكلفة، مما يعزز إمكانات إنتاج الكهرباء في إقليم كردستان العراق. ويغطي الغاز الذي تنتجه الشركتان في الوقت الحالي أكثر من 80% من عمليات إنتاج الكهرباء في الإقليم.

يبلغ معدل الإنتاج اليومي في حقل خور مور 440 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، إضافة إلى 15.7 ألف برميل من المكثفات و1020 طناً من الغاز البترولي المسال، أو ما مجموعه 110.4 ألف برميل نفط مكافئ يومياً، مما يجعله المشروع الأعلى إنتاجاً في الإقليم وأكبر مشروع تتولاه شركة خاصة لإنتاج الغاز وتطويره في العراق. ووُضعت خطط لتعزيز إنتاج مشروع خور مور من خلال إضافة وحدة ثانية بسعة 250 مليون قدم قياسية مكعبة، مما سيعمل على رفع الإنتاج الغاز الكلي للمشروع إلى نحو مليار قدم مكعب في اليوم بحلول 2024.

أخبار الخليج - البحرين

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يتلقى برقيتي شكر جوابية من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية شكر جوابية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك رداً على برقية التعزية والمواساة التي بعث بها سموه إلى خادم الحرمين الشريفين في وفاة صاحب السمو الأمير بندر بن فيصل بن سعود بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله. كما تلقى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية شكر جوابية مماثلة من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.