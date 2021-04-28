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لبنان الحر
بحث البطريرك الكردينال مار بشارة بطرس الراعي مع مدير عام منظمة "أس أو أس كريتيان دوريان" غير الحكومية بنجامين بلانشارد، أبرز نشاطات المنظمة في عدد من دول الشرق الأوسط حيث التواجد المسيحي ومن بينها لبنان. واستقبل الراعي السفير التركي في لبنان علي بارش اولوسوي الذي أشار في زيارته البروتوكولية إلى "ضرورة وأهمية توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين،" معرباً عن "استعداد تركيا الدائم للتعاون ومساعدة لبنان وشعبه."
صوت لبنان
لفتت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائبة ستريدا جعجع، بعد لقائها على رأس وفد من التكتّل، البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في الصرح البطريركي في بكركي، إلى "أنّنا نعود اليوم إلى بكركي، ونحن لم نغادرها ولو للحظة واحدة قلبًا وروحًا وعقلًا".
radio orient
أشار تيار "المستقبل"، النائب السابق مصطفى علوش، إلى أن "رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري هو الذي سيعيّن الوزيرين المسيحيين"، لافتاً إلى أن "الحريري أكد أنه لم يتمكن في 18 زيارة لرئيس الجمهورية ميشال عون من الوصول لتفاهم مع الرئيس، وتخطى الكلام والتصرف غير اللائق الذي قام عون تجاهه للوصول لاتفاق".
اذاعة النور
سال عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سليم عون في تصريح له "أين سمير صفير؟ داعياً للكشف عن مصيره فوراً. أضاف قائلاً "الحرية لسمير صفير".
صوت المدى
اعلنت رئاسة الجمهورية أنه "في إطار متابعته التحقيقات الجارية في ملف تهريب المواد المخدرة إلى السعودية، أجرى الرئيس ميشال عون اتصالاً هاتفياً بوزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي، واطلع منه على نتائج التحقيقات الجارية ومسار الإجراءات التي اتخذت في الاجتماع الموسع الذي عقد أمس في قصر بعبدا".