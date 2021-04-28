لبنان الحر

بحث البطريرك الكردينال ​مار بشارة بطرس الراعي​ مع مدير عام منظمة "أس أو أس كريتيان دوريان" غير الحكومية بنجامين بلانشارد، أبرز نشاطات المنظمة في عدد من دول ​الشرق الأوسط​ حيث التواجد المسيحي ومن بينها ​لبنان​. واستقبل الراعي ​السفير التركي​ في لبنان علي بارش اولوسوي الذي أشار في زيارته البروتوكولية إلى "ضرورة وأهمية توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين،" معرباً عن "استعداد ​تركيا​ الدائم للتعاون و​مساعدة​ لبنان وشعبه."

صوت لبنان

لفتت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائبة ستريدا جعجع، بعد لقائها على رأس وفد من التكتّل، ‏البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في الصرح البطريركي في بكركي، إلى "أنّنا ‏نعود اليوم إلى ‏بكركي، ونحن لم نغادرها ولو للحظة ‏واحدة قلبًا وروحًا وعقلًا".‏

radio orient

أشار تيار "المستقبل"، النائب السابق ​مصطفى علوش​، إلى أن "رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ هو الذي سيعيّن الوزيرين المسيحيين"، لافتاً إلى أن "الحريري أكد أنه لم يتمكن في 18 زيارة لرئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ من الوصول لتفاهم مع الرئيس، وتخطى الكلام والتصرف غير اللائق الذي قام عون تجاهه للوصول لاتفاق".

اذاعة النور

سال عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​سليم عون​ في تصريح له "أين سمير صفير؟ داعياً للكشف عن مصيره فوراً. أضاف قائلاً "الحرية لسمير صفير".

صوت المدى

اعلنت ​رئاسة الجمهورية​ أنه "في إطار متابعته ​التحقيقات​ الجارية في ملف تهريب المواد المخدرة إلى ​السعودية​، أجرى ​الرئيس ميشال عون​ ​اتصالاً هاتفياً بوزير الداخلية و​البلديات​ العميد ​محمد فهمي​، واطلع منه على نتائج التحقيقات الجارية ومسار الإجراءات التي اتخذت في الاجتماع الموسع الذي عقد أمس في ​قصر بعبدا​".