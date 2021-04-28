نداء الوطن/ كلير شكر

أوضحت أنه يمكن اختصار اجتماع بعبدا الأمني الذي عقد على أثر القرار السعودي، بـ"الطلب إلى وزير المال متابعة تنفيذ المرسوم 6748 تاريخ 30/7/2020 المتعلق بالنظام الإلزامي لمعاينة ومراقبة الحاويات والبضائع والمركبات في المرافق الحدودية اللبنانية، لا سيما إطلاق مناقصة لإنشاء هذا النظام تحت الأوضاع الجمركية كافة بعد أن تم إعداد دفاتر الشروط اللازمة". والمرسوم المذكور هو المعبر الإلزامي لتأمين "السكانر" للمعابر الحدودية، وهي قضية شهدت الكثير من الصراعات والاشتباكات السياسية وتحديداً بين المجلس الأعلى للجمارك ومن خلفه وزارة المال وبين المديرية العامة للجمارك، حول الجهة التي ستقوم بالمراقبة، وحيثيات المهمة، وكيفية تأمين المعدات، وقد عبّرت الشروط المحيطة بالمرسوم عن هذه الإشكاليات نظراً لأهمية القضية التي كان يُخشى أن تكون باباً إضافياً للهدر والتنفيعات.

اللواء/ حسين زلغوط

قال إنه يبدو أن ملف تأليف الحكومة قد تراجع إلى حدود نقطة الصفر، في ظل انقطاع شرايين التواصل بين القوى السياسية المعنية بهذا الأمر، وفي ظل انكفاء أي حراك إقليمي أو دولي في هذا الاتجاه، ووسط سيطرة أكثر من ملف على المشهد اللبناني، من مسألة الكباش الحاصل حول عمل القضاء، مروراً بتفاقم الوضعين المعيشي والاقتصادي، وصولاً إلى الأزمة المستجدة بين لبنان وأكثر من دولة خليجية على خلفية ضبط كمية من المخدرات في المملكة العربية السعودية قادمة من لبنان.

الديار/ محمد علوش

نقل عن مصادره أن مسألة لبنان هي مسألة "وجود" بالنسبة للفاتيكان، ولا يمكن التهاون معها، وأرقام الهجرة من لبنان في الأشهر الأخيرة تجعل الخوف مبرّراً، علماً أن انهيار لبنان سينعكس سلباً على كل لبناني بغض النظر عن ديانته، ولكن ليس سرّاً على أحد أن هجرة المسيحيين أكبر بسبب التسهيلات الممنوحة لهم في هذا الإطار.