روسيا اليوم

مدير مركز "غاماليا": لقاح "سبوتنيك V" يحمي من كورونا الهندي

أعرب ألكسندر غينتسبورغ مدير مركز "غاماليا" الروسي للوبائيات وعلم الأحياء الدقيقة، عن ثقته بقدرة لقاح "سبوتنيك V" على مقاومة الطفرة الهندية من فيروس كورونا.

وقال غينتسبورغ لوكالة "نوفوستي" اليوم الثلاثاء: "لقاح "سبوتنيك V" فعال ضد الطفرة الهندية أيضا لأن تلقي جرعتي هذا اللقاح يعطي مستوى عاليا من خلايا المناعة حتى ولو تغيرت الأجسام المضادة".

وفي وقت سابق كشف علماء ولاية البنغال الغربية الهندية عن نسخة جديدة من فيروس كورونا المستجد، أكدوا أنها طفرة ثلاثية تفوق سرعة تفشيها سرعة انتشار النسخة الأولية من الفيروس.