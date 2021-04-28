الوكالة الوطنية للإعلام

رئيس الجمهورية تابع ملف تهريب المخدرات الى السعودية واطلع من فهمي على مسار الإجراءات المتخذة في اجتماع بعبدا

اجرى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اتصالا هاتفيا بوزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال العميد محمد فهمي، في اطار متابعته التحقيقات الجارية في ملف تهريب المواد المخدرة الى المملكة العربية السعودية، واطلع منه على نتائج التحقيقات الجارية ومسار الإجراءات التي اتخذت في الاجتماع الموسع الذي عقد امس في قصر بعبدا. ووضع الوزير فهمي الرئيس عون في آخر التفاصيل المتعلقة بالموضوع، وما توافر من معطيات لدى الأجهزة الأمنية، كما اعلمه عن اتصال اجراه بوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مؤكدا "ادانة لبنان لعملية التهريب وكل ما يمس امن المملكة واستقرارها وسلامة شعبها"، واطلعه على الإجراءات التي اتخذها لبنان في هذا الصدد.

وكالة الأناضول

البرلمان التركي يدين بشدة وصف بايدن أحداث 1915 بـ"الإبادة"

أدان البرلمان التركي بشدة، توصيف الرئيس الأمريكي جو بايدن أحداث 1915 بـ"الإبادة الجماعية" بحق الأرمن، معتبرا تصريحاته حول الموضوع بـ"حكم العدم".

-الرئيس الأمريكي ليس لديه صلاحية قانونية وأخلاقية لإطلاق الأحكام في القضايا التاريخية، والبيان الذي أصدره في "حكم العدم" بالنسبة لنا - ندعو بايدن للعدول عن هذا القرار الذي سيكون له حتما "تداعيات سلبية" على العلاقات الثنائية أدان البرلمان التركي بشدة، توصيف الرئيس الأمريكي جو بايدن أحداث 1915 بـ"الإبادة الجماعية" بحق الأرمن، معتبرا تصريحاته حول الموضوع بـ"حكم العدم". جاء ذلك في بيان تبنته الجمعية العامة للبرلمان، الثلاثاء، يدين ويرفض تصريحات الرئيس الأمريكي بهذا الخصوص. وصوتت الكتل النيابية لأحزاب "العدالة والتنمية" و"الشعب الجمهوري" وحزب "إيي" و"الحركة القومية" لصالح البيان، فيما صوت حزب "الشعوب الديمقراطي" بالرفض. وجاء في البيان أن البرلمان التركي يدين بشدة وبأسف تبني بايدن للمزاعم الأرمنية في بيانه الذي أصدره بتاريخ 24 أبريل/نيسان الجاري. وأكد البرلمان رفضه المطلق لتلك "الافتراءات التي لا أساس لها، والتي لا تعني سوى تحريفا للتاريخ بدوافع سياسية". وأضاف : "الرئيس الأمريكي ليس لديه صلاحية قانونية وأخلاقية لإطلاق الأحكام في القضايا التاريخية، والبيان الذي أصدره بحكم العدم بالنسبة لنا".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الدفاع الروسية: قواتنا البحرية تتابع السفينة الأمريكي التي دخلت البحر الأسود

أعلنت المركز الوطني لإدارة الدفاع بوزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن سفينة الحراسة "هاملتون" التابعة لخفر السواحل الأمريكي دخلت إلى البحر الأسود، وأن قوات أسطول البحر الأسود تعمل على متابعتها. موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المركز الوطني لإدارة الدفاع بوزارة الدفاع الروسية: "قوات أسطول البحر الأسود تتابع تصرفات سفينة الحراسة "هاملتون" التابعة لخفر السواحل الأمريكي، والتي دخلت إلى البحر الأسود 27 نيسان/أبريل 2021". وأعلن الأسطول الأمريكي السادس، المتمركز بالبحر الأبيض المتوسط، الثلاثاء، دخول سفينة الدوريات "هاميلتون" التابعة لخفر السواحل الأمريكي، إلى البحر الأسود. وأوضح بيان للأسطول السادس التابع لسلاح البحرية الأمريكي، أن السفينة "هاميلتون" هي أول سفينة أمريكية تدخل إلى البحر الأسود منذ 2008. وأشار إلى أن دخول السفينة هاميلتون إلى البحر الأسود يهدف لتقديم الدعم والمساعدة إلى حلفاء وشركاء حلف شمال الأطلسي (ناتو).