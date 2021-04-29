ماذا بعد؟ - مروان المعشّر – 22/4/2021

قال أنه فيما يترقب الأردن بأكمله وجهة القضاء في قضية سمو الأمير حمزة بن الحسين، لا شك في أن هذه القضية فتحت الباب أمام مصراعيه حول أسلوب ادارة الدولة لمواردها ومؤسساتها. وفي حين كان المطالبون بالإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي يُنعتون من قبل قوى الوضع القائم بالنخب البعيدة عن هموم الشارع الأردني وأولوياته، أصبح واضحاً أن الشارع أول من يطالب بالإصلاح. كما تبدو أغلبية تلك القوى اليوم إما بعيدة عن هموم الشارع ومطالبه، أو تُحاول اللحاق بركب من يدعون للإصلاح، لإدراكها الآن صعوبة الاستمرار في إدارة الأمور بالشكل الحالي. باختصار، أصبحت الحلقة المطالبة بضرورة إحداث تغييرات جذرية في أسلوب الإدارة الحكومية أوسع بكثير وتضم في ركابها مختلف مكونات المجتمع الأردني.

تحويل الشركات العسكرية السودانية إلى مدنية: كيف يمكن لاتفاق نقلها إلى السيطرة المدنية أن ينجح - يزيد صايغ – 23/4/2021

أوضح أن عملية الانتقال السياسي في السودان اجتازت عتبة هامة في 17 آذار/مارس 2021، حين اتفقت السلطات الانتقالية على نقل مجموعة من الشركات التجارية المملوكة للمؤسسة العسكرية إلى سيطرة الوزارات الحكومية المدنية. ويُعدّ هذا إنجازًا مُلفتًا في بلدٍ هيمنت عليه القوات المسلحة من دون انقطاع تقريبًا منذ أواخر خمسينيات القرن الماضي، ولا سيما أن مسألة نزع الصفة العسكرية عن الشركات التجارية شكلّت نقطة خلافية في العلاقة العسكرية المدنية خلال العام الفائت نظرًا إلى افتقار الحكومة الشديد إلى السيولة المالية. يشكّل هذا الاتفاق خطوة أولى مشجّعة في الاتجاه السليم، بيد أن التجارب العالمية المقارنة تظهر أن فكفكة الاستثمارات التجارية العسكرية قد تأتي بنتائج جزئية وغير مكتملة، حتى عندما تحظى السلطات المدنية بالسيطرة الفعلية. أما في السودان، فيُرجَّح أن تكون المفاوضات معقّدة وغير مضمونة النتائج نظرًا إلى التنافس الشديد في الميدان السياسي وتشظّي المشهد الأمني. بل ويُلاحَظ أن الاتفاق لم يأتِ على ذكر أية تفاصيل حول كيفية تنفيذ مشروع إعادة الهيكلة، ناهيك عن موعده، ما يوحي بأن بعض القضايا الشائكة تم تأجيلها أو حتى تجاهلها تمامًا.

إيران تقترب أكثر من التوصل إلى انفراجة دبلوماسية قد تزعج إسرائيل - سايمون هندرسون – 22/4/2021

نقل عن تقرير صحفي أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أشارت إلى انفتاحها على تخفيف العقوبات عن الاقتصاد الإيراني، بما في ذلك القطاعين النفطي والمالي. وحيث بدأ يتبلور خلافٌ أميركي دبلوماسي مع إسرائيل، ستقوم مجموعة من مسؤولي الأمن الإسرائيليين بزيارة واشنطن قريباً على خلفية محادثات فيينا، والتواصل السعودي مع طهران، والخطوات النووية المستمرة.