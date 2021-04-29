الديار – هيام عيد

نقلت عن أوساط نيابية بارزة تخوّفها من أن يكون القرار السعودي بمنع الإستيراد من لبنان، والحديث عن انسحابه على دول مجلس التعاون الخليجي، خطوة في مسار طويل وشاق ينتظر لبنان، وذلك، لجهة التحوّل العربي، وبشكل خاص الخليجي، في الموقف تجاه لبنان، وإطلاق إشارات بأنّ المسألة سياسية في الدرجة الأولى، وذلك، بصرف النظر عن كل التفاصيل المحيطة بعملية تهريب الممنوعات إلى المملكة العربية السعودية، والتي استنفرت الأجهزة الأمنية كافة من أجل ملاحقة شبكة المسؤولين عن مسلسل تهريب المخدّرات إلى السعودية، كما إلى دول أوروبية في الآونة الأخيرة. ولذلك، توقّعت الأوساط ذاتها، أن يصار إلى تشكيل وفد لبناني يتوجّه إلى السعودية للقاء المسؤولين في المملكة، وعرض كامل تفاصيل القضية عن قرب، وشرح كل ما يتعلّق بالتحقيقات والنتائج التي أفضت إليها، كما الإتفاق على التنسيق المشترك بين البلدين، من أجل إعادة الأمور إلى ما كانت عليه وعودة التصدير وفق ما تقتضي المصلحة اللبنانية.

الجمهورية – راكيل عتيّق

تحت عنوان: عون وبري: إتصال مقطوع ومآخذ سياسية كتبت "عتيّق"، لا يعاني القصر الجمهوري، فقط، عدم التواصل الكافي للرئيس المكلف تأليف الحكومة سعد الحريري مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في موضوع التأليف، بل إنّ خط بعبدا - عين التينة مقطوع أيضاً والاتصال مفقود بين الرئيسين عون ونبيه بري. وقالت إنّه وعلى الرغم من الدخول الفاعل للرئيس بري على خط التأليف، عبر مبادرة عملية واضحة، وتواصله مع غالبية الأفرقاء الداخليين لتذليل العقد الحكومية، فضلاً عن تواصله المستمرّ مع الفرنسيين والبطريركية المارونية وعدد من الدول، إلّا أنّ رئيس المجلس لا يتواصل مع رئيس الجمهورية، ولا يطرح عليه مبادرته مباشرةً، بل إنّ "حزب الله" ينقل أفكار رئيس مجلس النواب إلى فخامة رئيس الجمهورية وفريقه.

الأخبار – ليا القزي

تناولت موضوع المنصّة الالكترونية وقالت: إنّ المصارف التي تملك الحصّة السوقية الأكبر تمنع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من إطلاق منصة الصرافة، المُخصّصة لبيع الدولارات للتجار وكلّ من لديه سبب شرعي لشراء الدولار. وهذه المصارف ترفض أن تضخ العملة الأجنبية في المنصة، فيما لا يملك مصرف لبنان القدرة على التدخل كثيراً. وأضافت أنّ هذا المشروع لا يبدو، قبل انطلاقته، أكثر من معالجة "ترقيعية" لأزمة عميقة، ويأتي بمعزل عن أي برنامج ورؤية اقتصادية. كما تحدّثت عن ما نشره معهد التمويل الدولي في 21 من نيسان الجاري تقريراً حول أنظمة سعر الصرف ومحاولات توحيدها، عارضاً تجارب 12 دولة من أصل 22 دولة في العالم تُعاني من أنظمة صرف متعددة، من بينها لبنان، ويخلص التقرير إلى اعتبار أنّ وجود سعر صرف موحّد يوازن بين العرض والطلب في سوق العملات الأجنبية "أمر بالغ الأهمية لاستعادة الاستقرار الكلّي وتعزيز الاستثمار والنمو، وتحسين ميزان المدفوعات. كما يُعزّز التنافسية والشفافية واستقلالية البنوك المركزية وتقليل الأنشطة الريعية". وينصح التقرير بأن يكون توحيد الأسعار مُنسّقاً مع السياسات المالية والائتمانية الأساسية.