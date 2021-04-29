الوكالة الوطنية للإعلام

رئيس الجمهورية استقبل وفدا صناعيا في حضور حب الله: نرفض أن يكون لبنان معبرا لما يمكن ان يسيء الى الدول العربية عموما والى السعودية خصوصا

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون انه "لا يقبل ان يكون لبنان معبرا لما يمكن ان يسيء الى الدول العربية الشقيقة عموما والى السعودية ودول الخليج خصوصا، نظرا للروابط المتينة التي تجمع لبنان بهذه الدول التي وقفت دائما الى جانبه في مختلف الظروف التي مر بها". وقال: "المملكة العربية السعودية دولة شقيقة، يهمنا المحافظة على التعاون الاقتصادي القائم معها، ونحن اليوم نبذل جهدا كبيرا لكشف ملابسات ما حدث وإعادة الامور الى مسارها الصحيح". كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، في حضور وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال عماد حب الله، وفدا من اعضاء مكتب مجلس ادارة جمعية الصناعيين ضم: زياد بكداش، جورج نصراوي، حسن ياسين، نظرت صابونجيان، منير البساط، ابرهيم الملاح، عدنان عطايا وغسان صليبا.

في مستهل الاجتماع تحدث الوزير حب الله، مشيرا الى "اهمية الانتاج الصناعي المحلي في هذه الفترة، لاسيما وان الصناعة هي القطاع الاكثر قدرة- في ظل الازمة الاقتصادية التي نعيشها- على الاستمرار"، معددا الصعوبات التي تواجه هذا القطاع خصوصا في ما يتعلق "بعدم تأمين المصرف المركزي الاموال اللازمة للمصانع، ووضع شروطه على الصناعيين إضافة الى المشكلة المتعلقة بالدولار، وهي محاولات لضرب ما تبقى من الانتاج والاقتصاد اللبناني، وهذا امر مرفوض خصوصا أنه يقيد عملية الانتاج الصناعي المحلي".

وكالة الأناضول

الدبيبة يعلن عزمه إنشاء صناديق لإعادة إعمار ليبيا

خلال اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث في العاصمة طرابلس

أعلن رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، عزم حكومته إنشاء صناديق لإعادة إعمار المدن المتضررة من الحرب التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية. جاء ذلك خلال الاجتماع العادي الثالث لمجلس الوزراء بالعاصمة طرابلس، وفق كلمة مصورة للدبيبة نشرها مكتبه الإعلامي على فيسبوك في وقت متأخر الثلاثاء. وقال الدبيبة، في الاجتماع الذي انعقد الثلاثاء، إن حكومته "ستقر إنشاء صناديق إعادة الإعمار للمدن المتضررة من الحروب مثل بنغازي (شرق) وطرابلس وسرت (غرب)"، دون تقديم مزيد من التفاصيل بالخصوص. ولا تتوفر أرقام رسمية دقيقة عن قيمة مشاريع إعادة الإعمار المطلوبة لمعالجة الدمار الذي خلفته مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر، ومن قبلها عمليات مكافحة تنظيم "داعش". لكن رئيس غرفة التجارة والصناعة الليبية‎ محمد الرعيض، قدر قيمة تلك المشاريع بنحو 50 مليار دولار، وفق ما أفاد به لمراسل الأناضول في وقت سابق من الشهر الجاري. وحول توحيد مؤسسات الدولة، أوضح الدبيبة: "لم يبق لنا سوى توحيد المؤسسة العسكرية وهو أمر يجب إنجازه في أسرع وقت، وقبل الانتخابات". ورغم ترحيب حفتر بانتخاب السلطة الانتقالية على لسان الناطق باسم مليشياته في 6 فبراير/ شباط الماضي، إلا أنه لا يزال يعمل بمعزل عن الحكومة الشرعية ويواصل قيادة مليشيات مسلحة، مطلقا على نفسه لقب "القائد العام للجيش الليبي"، في تجاهل كامل للقائد الأعلى للجيش رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.‎

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

مجلس الشعب السوري يدعو برلمانات عربية وأجنبية لمراقبة الانتخابات الرئاسية

وافق مجلس الشعب السوري، اليوم الأربعاء، على دعوة برلمانات دول عربية وأجنبية لمواكبة عملية انتخاب رئاسة الجمهورية السورية والاطلاع على مجريات سيرها. وقالت قناة "الإخبارية السورية"، اليوم الأربعاء إن "مجلس الشعب يوافق بالأكثرية على دعوة بعض برلمانات الدول الشقيقة والصديقة لمواكبة عملية انتخاب رئيس الجمهورية العربية السورية والاطلاع على مجريات سيرها". وذكرت وكالة "سانا" السورية الرسمية، أن البرلمانات المدعوة لمواكبة الانتخابات الرئاسية السورية من روسيا والجزائر وسلطنة عمان وموريتانيا وإيران وأرمينيا والصين وفنزويلا وكوبا وبيلاروسيا وجنوب أفريقيا والإكوادور ونيكاراغوا وبوليفيا. وافق مجلس الشعب السوري، اليوم الأربعاء، على دعوة برلمانات دول عربية وأجنبية لمواكبة عملية انتخاب رئاسة الجمهورية السورية والاطلاع على مجريات سيرها. وقالت قناة "الإخبارية السورية"، اليوم الأربعاء إن "مجلس الشعب يوافق بالأكثرية على دعوة بعض برلمانات الدول الشقيقة والصديقة لمواكبة عملية انتخاب رئيس الجمهورية العربية السورية والاطلاع على مجريات سيرها". وذكرت وكالة "سانا" السورية الرسمية، أن البرلمانات المدعوة لمواكبة الانتخابات الرئاسية السورية من روسيا والجزائر وسلطنة عمان وموريتانيا وإيران وأرمينيا والصين وفنزويلا وكوبا وبيلاروسيا وجنوب أفريقيا والإكوادور ونيكاراغوا وبوليفيا. ​وفي وقت سابق، أطلع الرئيس السوري بشار الأسد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الاستعدادات للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في أيار/مايو المقبل، وتم الاتفاق على مزيد من الاتصالات على مختلف المستويات. وأكدت إيران وروسيا، في وقت سابق، احترامهما لاستحقاق إجراء الانتخابات الرئاسية في سوريا، وفق الدستور السوري الحالي. وجاء ذلك خلال لقاء كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة علي أصغر خاجي، مع نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف.