TL

بعد استضافتها لمعظم ممثلي الأطراف الإقليمية لا سيما الإسرائيلي والايراني وجولات النقاش مع كل من وفد حزب االله والرئيس المكلف سعد الحريري ها هي موسكو تستكمل جمع معطيات الملف اللبناني من مختلف أطرافه عبر استقبالها مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل فعلى الأرجح قلة من اللبنانيين كانت تنتظر صدور دخان الحكومة الأبيض من العاصمة الروسية؟ لكن لا جديد أبدا في كلام باسيل إثر لقائه وزير الخارجية سيرغي لافروف.

المنار

صورة لبنانية تتكرر كل يوم، هي نفسها من الاقتصاد الى القضاء، ومن المال الى السياسة، ولا من يقترب بلغة منطقية او بنية جدية نحو حل ممكن .

nbn

قرار من نوع آخر اتخذته السعودية بالسماح للبضائع اللبنانية التي كانت عالقة عند حدود المملكة وفي ميناء جدة بالدخول على أراضيها. هذا الإنفراج الموضعي يؤمل أن ينسحب معالجة لقضية منع المملكة دخول المنتجات الزراعية اللبنانية إلى أراضيها.

mtv

وسط الانسداد العام، نقطة أمل بالتغيير أضاءت اليوم بولادة الائتلاف المدني اللبناني المعارض الذي يضم مجموعات مؤثرة من الحراك المدني والذي قدم مشروعا وطنيا إنقاذيا مختصره أن البدائل البشرية والحلول والبرامج موجودة.

NTV

راوح باسيل في مكانه بالملف الحكومي لكنه ذهب بأفكاره الخلاقة إلى طرح إنشاء السوق المشرقي الذي يضم لبنان وسوريا والعراق والاردن وفلسطين عند انشاء الدولة وكيف لهذا الإطار الاقتصادي أن يسهم إيجابا في استقرار المنطقة ويساعد في إعادة إعمار سوريا والعراق وفي إنهاض لبنان من محنته.

OTV

تبقى اشارة إلى ان وكالة رويترز اوردت خبراً مفاده أن فرنسا بدأت تنفيذ إجراءات تقيد دخول أشخاص يعرقلون العملية السياسية في لبنان أو متورطين في فساد إلى الأراضي الفرنسية. ولاحقا، أكد وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان أن بلاده ستبدأ بوضع قيود محددة على دخول أراضيها للمسؤولين اللبنانيين، محددا أن القيود ستفرض على السياسيين الضالعين بالفساد. وقال: نحتفظ بحق اتخاذ إجراءات إضافية بحق كل من يعيق حل الأزمة اللبنانية بالتنسيق مع شركائنا.

LBC

في لبنان، كل الملفات عالقة باستثناء بصيص العودة إلى طاولة محادثات الترسيم بين لبنان وإسرائيل... المحادثات ستعاود الإثنين المقبل وفق ما ابلغت واشنطن الجانب اللبناني... وتتزامن عودة المحادثات مع زيارة مرتقبة الوسيط الأميركي "جون دروشر" إلى لبنان...

الميادين

ذكرت "وكالة الأنباء السعوديّة - واس"، أنّ "​ولي العهد السعودي​ الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، التقى المبعوث الأميركي الخاص إلى ​اليمن​ تيم ليندر كينغ"، موضحةً أنّه "جرى خلال اللقاء بحث مستجدّات الأوضاع على الساحة اليمنية، واستعراض الجهود المشتركة المبذولة بشأن الوصول إلى حلّ سياسي شامل للأزمة اليمنيّة".

الجزيرة

أعلن مدير مكتب الاتصالات العامة للسلطة القضائية الإيرانية، علي نادري، فرض حظر على خروج 20 شخصا من البلاد لضلوعهم في "جمع معلومات تعتبر سر دولة" في قضية تسريب صوتي مزعوم لوزير الخارجية، ​محمد جواد ظريف.

العربية

لفت ​البيت الأبيض​ إلى إن رئيس ​كوريا الجنوبية​ مون جاي إن سيزور ​واشنطن​ في 21 أيار لإجراء محادثات مع الرئيس الأميركي ​جو بايدن​ لتأكيد "التحالف الصارم" بين كوريا الجنوبية و​الولايات المتحدة​.