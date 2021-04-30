لبنان الحر

برزت في الأيام الأخيرة مواقف نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي المطالبة الرئيس ميشال عون بالإستقالة وبتولي الجيش السلطة، الأمر الذي أغضب التيار الوطني الحر وجعله يرفض هذه المطالب معتبراً أنها مستحيلة.

صوت لبنان

أوضح رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل خلال مؤتمر صحفي من موسكو، أنه "عرضنا اولاً لمشرقية لبنان وأهميّة دوره ووجوده في هذا المشرق، وكيف ان لبنان بتنوّعه واستقراره يمكن ان يكون عاملا ايجابيا لإزدهار المنطقة، وان هذا عامل الزامي لحماية التنوّع فيه ولحماية الأقليّات فيه وفي المنطقة وللحفاظ على دورها الكامل في الادارة والسياسة والاقتصاد، وعلى خصوصيّة لبنان ودور المسيحيين المتناصف فيه".

radio orient

اعتبر مستشار رئيس ​الحزب التقدمي الإشتراكي​ ​رامي الريس​ أننا "في وضع سيئ جدا على كافة المستويات والمراوحة في تشكيل الحكومة واضحة ولا بد ان نجد مخرج للخروج من حالة الانهيار التي نشهدها، ف​لبنان​ لم يشهد أن سبق هذا التراجع على كل المستويات، لبنان كان دائما فيه مشاكل اقتصادية لكن ليس كهذه الفترة والحل الأول بإعادة تفعيل المؤسسات الرسمية وأولها تشكيل حكومة واللبنانيون لا يهمهم من يأخذ خصة أكثر من الآخر".

اذاعة النور

أكد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال ​شربل وهبة​، أننا "في ​لبنان​ نكافح عملية التهريب والإتجار بالمخدرات لكن إن لم تضبط كل العمليات لا يعني أننا لا نقوم بواجبنا، فبكل دول العالم هناك عمليات تنجح وأخرى تفشل، لهذا هناك إشكال عالمي بين السلطات الأمنية وعصابات ​مكافحة المخدرات.

صوت المدى

عقدت كتلة اللقاء الديمقراطي اجتماعها برئاسة النائب تيمور جنبلاط وجرى تداول مختلف الأوضاع والشؤون العامة والمستجدات السياسية والاجتماعية والمعيشية، وأصدرت بيان جاء فيه: إن "رفض المعنيين لأي طرح تسووي في تأليف الحكومة يدفع لمزيد من التأزم، وينذر في ضوء الواقع المعيشي والاقتصادي الخانق بانفجار كبير سيدفع ثمنه الجميع دون استثناء.