قال مصدر إن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن التقى مع رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) وسفير إسرائيل لدى واشنطن، وفقاً لوكالة "رويترز" للأنباء. وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن المسؤولين عبرا عن "قلقهما الشديد" من أنشطة إيران النووية، وأوضح أن الاجتماع الذي عقد في واشنطن جاء بعد محادثات أُجريت هذا الأسبوع بين مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان ونظيره الإسرائيلي والتي شدد فيها الوفد الإسرائيلي على "حريتهم في العمل" ضد إيران بالطريقة التي يرونها مناسبة.

شكت مجموعة كبيرة من الجنود التي أنهت خدمتها العسكرية في الجيش الإسرائيلي من الإصابة بأورام سرطانية، نتيجة خدمتها في منظومة "القبة الحديدية". وقال هؤلاء الجنود إن لديهم براهين على أن مرضهم يتعلق بالإشعاعات التي تصدر عن هذه المنظومة وآلياتها. وتوجه عدد من هؤلاء الجنود إلى المحكمة بدعاوى للحصول على اعتراف بأنهم "معاقون بسبب الخدمة العسكرية"، وطلبوا تعويضات.

اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي، قرار أذربيجان، فتح مكتب رسمي في إسرائيل لأغراض السياح والتعاون التجاري، بمثابة "قفزة في علاقات التحالف الاستراتيجي بين البلدين"، و"خطوة نحو ضم أذربيجان الإسلامية إلى اتفاقيات إبراهيم"، التي شملت تطبيعا للعلاقات مع الإمارات والبحرين والسودان والمغرب.

أعادت إسرائيل، أمس (الخميس)، فتح البحر أمام صيادي قطاع غزة بعدما أغلقته ليومين عقاباً على استمرار إطلاق الصواريخ من القطاع. وأعلن الجيش، أنه أعاد فتح مساحة الصيد البحري المسموح بها في قطاع غزة إلى 15 ميلاً بحرياً، بعدما أغلقها بشكل كامل. وقال ناطق عسكري باسم جيش الاحتلال، إنه تم رفع القيود المفروضة على مساحة الصيد في قطاع غزة وعودتها إلى 15 ميلاً بحرياً. جاء ذلك بعد انتهاء مشاورات أمنية أعلن بعدها منسق أعمال الحكومة في المناطق، أنه قرر إعادة مساحة الصيد المسموح بها 15 ميلاً بحرياً؛ وذلك على خلفية يومين من الهدوء.

وسط تخوف من أن يفاجئ رئيس الوزراء المكلف، بنيامين نتنياهو، الجميع ويعلن في اللحظة الأخيرة عن نجاح جهوده في جذب عدد من نواب المعسكر المناوئ إلى معسكره ويتمكن من تشكيل حكومة، باشر قادة "معسكر التغيير"، يائير لبيد ونفتالي بينيت وغدعون ساعر، مفاوضات مكثفة هدفها التوصل إلى اتفاق على تشكيل حكومة في غضون 3 أيام. وقال مقرب من لبيد إن هدف هذه المفاوضات الخروج بعد غد الأحد برسالة علنية إلى رئيس الدولة، رؤوبين رفلين، مفادها بأن بإمكانهم تشكيل حكومة بديلة، كي يسحب كتاب التكليف من نتنياهو ويسلمه إلى أحدهم.