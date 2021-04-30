تجاوز المشرعون الأميركيون من الحزبين الرئيسيين خلافاتهم الداخلية العميقة، مساء أول من أمس، واتّحدوا في دعمهم لموقف الرئيس جو بايدن الداعي لضرورة مواجهة التحدي الصيني المتنامي. وحذّر بايدن، في خطابه الأول أمام الكونغرس، من تنامي نفوذ بكين، مشيراً إلى المنافسة الصينية المتزايدة مع الولايات المتحدة بهدف "الفوز بالقرن الـ21"، على حد تعبيره. وتطرق بايدن كذلك إلى ملف العلاقات مع روسيا، فأشار إلى أنه حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من عقبات التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية، والقرصنة على المرافق الحكومية والخاصة، لكن مع الإشارة إلى أن واشنطن لا تسعى إلى التصعيد.

انتقدت بكين أمس رغبة الولايات المتحدة في "فرض" نموذجها الديمقراطي على دول أخرى، ونددت بالأنشطة العسكرية الأميركية، مؤكدة في الوقت نفسه أنها "لا ترغب في مواجهة" مع واشنطن.

أطاحت "القنبلة" التي فجّرها تسريب الشهادة الصوتية لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بأولى ضحاياها في مكتب الرئيس حسن روحاني، أمس، فيما ضاعف نواب البرلمان الضغوط على الحكومة بالتحرك لقانون يطالب السلطة القضائية بمحاكمة الرئيس ووزير الخارجية. وأعلن مكتب الرئيس روحاني في بيان رسمي إستقالة حسين آشنا، المستشار الثقافي للرئيس ورئيس مركز الأبحاث الاستراتيجية في الرئاسة الإيرانية، وهو أحد الثلاثي المقرب من روحاني، طيلة السنوات الثماني من فترة رئاسته التي تنتهي مطلع أغسطس (آب) المقبل. وكان روحاني قد طالب الأجهزة الأمنية، أول من أمس، بملاحقة المسؤولين عن التسجيل "دون رحمة".

أحبطت الشرطة التركية عملية إرهابية كانت تستهدف تفجير محطة رئيسية لحافلات النقل بين المدن في إسطنبول. وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو في مقابلة تلفزيونية إن فرق الأمن ضبطت 5 كيلوغرامات من المتفجرات وأحبطت عملية إرهابية في محطة حافلات "أسنلار" في إسطنبول، محملا حزب العمال الكردستاني المسؤولية عن المحاولة.

جددت تركيا تأكيدها عدم وجود علاقة لها بالخطأ البرتوكولي الذي وقع خلال لقاء رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين مع الرئيس رجب طيب إردوغان في أنقرة في 6 أبريل (نيسان) الحالي، والذي أصبح معروفاً بـ"فضيحة الكنبة"، مرجعة السبب إلى الإهمال وعدم التنسيق بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي. وشددت على أنها لم تتعمد ممارسة أي تمييز ضد رئيسة المفوضية الأوروبية، بل إنها تشعر بالسعادة لوجود امرأة على رأس هذه المؤسسة.

بعد أربع سنوات على فشلهم الأخير في التوصل إلى حل، يلتقي القبارصة مجدداً في جنيف لكن بدون آمال كبيرة بالتوصل إلى اتفاق. وباءت بالفشل كل المحاولات السابقة لإعادة توحيد الجزيرة، في ظل خصومة إقليمية بين اليونان وتركيا. وتقدم وفد القبارصة الأتراك في المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة بمقترح حل يقوم على أساس دولتين في الجزيرة، لكن سرعان ما رفضه القبارصة اليونانيون.

بدأ وزير الخارجية الألماني هايكو ماس زيارة رسمية لكابل، وأكد لدى وصوله إلى العاصمة الأفغانية، أمس (الخميس)، مواصلة دعم بلاده لأفغانستان لفترة ما بعد سحب قوات "ناتو" من هناك. ويركز ماس خلال زيارته بصفة خاصة على فترة ما بعد سحب القوات، التي تعتزم خلالها ألمانيا مواصلة مساندة الأفغان من خلال مساعدة إعادة الإعمار.