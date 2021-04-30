قالت السفارة الروسية بالخرطوم، إن "الادعاءات والمزاعم بتعليق السودان الاتفاق الخاص بالوجود العسكري الروسي في قاعدة فلامنغو السودانية على البحر الأحمر، هدفها الإضرار بالعلاقات الودية والتقليدية بين البلدين". وأوضحت السفارة في بيان على صفحتها على "فيسبوك" أن السلطات الروسية لم تتلق أي إخطارات من الجانب السوداني يفيد بتعليق الاتفاق الخاص بإنشاء نقطة لوجيستية للبحرية الروسية على الأراضي السودانية. وأكدت أن "هذه الاتفاقية لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد مصادقة الطرفين عليها، وهذا لم يحدث بعد"، مشيرة إلى أن هذه الادعاءات والمزاعم تهدف إلى الإضرار بالعلاقات بين السودان والاتحاد الروسي.

للمرة الخامسة منذ توليه مهمته، يزور المبعوث الأميركي تيموثي ليندركينغ المنطقة، بالتزامن مع زيارة قريبة للمبعوث الأممي مارتن غريفيث. ومع استمرار الصراع في مأرب، يواصل المجتمع الدولي جهوده في التوسط لإنهاء الصراع ووقف "آلة الحرب"؛ وهو ما دفع بالمبعوثين إلى السفر، ليتربع الملف على جدول أعمالهما، إلى جانب الملف الإنساني. وأوضحت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، أمس، أن ليندركينغ سيزور السعودية وسلطنة عمان، وسيعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين، ووصفت التصعيد في مأرب بأنه "لا يؤدي إلا لتفاقم الأزمة الإنسانية التي تهدد الشعب اليمني".

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إنه لمس بوادر إيجابية فيما يتعلق بالأمن الإقليمي في المنطقة، وبمسار عملية المفاوضات في العاصمة النمساوية فيينا، بشأن الملف النووي الإيراني. ووصل ظريف أمس إلى الكويت في ختام جولته العربية، التي شملت العراق وقطر وسلطنة عمان. وكتب ظريف على صفحته في "تويتر": هناك بوادر إيجابية فيما يتعلق بملفات المنطقة ومسار إنعاش خطة العمل المشتركة الشاملة "محادثات الملف النووي الإيراني في فيينا".

قام الرئيس العراقي برهم صالح، أمس، بزيارة إلى أربيل عاصمة إقليم كردستان، بحث خلالها مع القادة الأكراد ملفات عالقة على غرار الدستور والمواقف من دول الجوار مثل إيران وتركيا، وأيضاً العمل على ترتيب البيت الكردي. وقالت مصادر مطلعة إن صالح التقى الرئاسات الثلاث في الإقليم (رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، ورئيسة برلمان الإقليم ريواز فائق)، وجرى بحث المسائل الأساسية العالقة بين بغداد وأربيل، والأزمات التي تعصف بالعلاقات داخل البيت الكردي، خصوصاً علاقة الحزب الديمقراطي الكردستاني مع الاتحاد الوطني الكردستاني.

أعلنت مفوضية الانتخابات المستقلة في العراق، أمس، عن آخر الإحصاءات المتعلقة بعدد الأحزاب والتحالفات والأشخاص الذين يعتزمون المشاركة في الانتخابات البرلمانية العامة المزمع إجراؤها في 10 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وجاء الإعلان غداة انتهاء المهلة التي حددتها المفوضية للتسجيل التي تنتهي يوم غد (السبت). وطبقا لإحصائية أصدرتها مفوضية الانتخابات، أمس، حول أعداد الأحزاب والتحالفات المسجلة رسمياً، فإن 265 حزباً حصل على إجازة العمل، وهناك 51 حزباً ينتظر الموافقة، بينما أبدى 124 حزباً رغبة في المشاركة في انتخابات أكتوبر المقبل.