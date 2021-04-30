نداء الوطن/ غادة حلاوي

قالت إنّ ما يريده رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب هو اتخاذ كل الخطوات الكبيرة والقرارات الحساسة في عهد حكومة الرئيس الحريري الجديدة، ويرفض رفع الدعم في عهد حكومته ما لم تتوفر البطاقة التموينية وهذه تمويلها غير متوافر. أمّا في المقابل يريد الرئيس المكلّف لكل هذه الالغام ان تُفجر في وجه حكومة الرئيس دياب. وأضافت أنّ مسألة بالغة التعقيد تخفي سبباً جوهرياً لتهرب الرئيس المكلف سعد الحريري من امتحان رئاسة حكومة في ظل الازمة الراهنة من دون دعم خارجي. كما تحدّثت أنّ محلياً لا أفق للصيغ الحكومية المتداولة، وخارجياً فشلت المبادرة الفرنسية، والجانب الاميركي لا يولي اهتمامه للبنان، فيما مواقف المملكة العربية السعودية لا تزال سلبية تجاه لبنان ورئيس حكومته المكلف. وتساءلت من أين يأتي الحل حكومياً؟ فقالت بعيداً من عدد الوزراء وتوزيع الحقائب تكمن العقدة الحكومية في اجتماع الثنائي رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل والرئيس المكلّف سعد الحريري. ورغم كل الجهود لتقارب وجهات النظر بين الرجلين إلاّ أنّ كل المساعي حتّى الساعة باءت بالفشل. وختمت قائلةً إلى أن تخيب التوقعات فإنّ لا حكومة، والصراع لا يزال في أوجّه، الرئيس المكلّف مدعوماً من رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي لم يسلّم أوراقه بعد وفي مواجهته فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون و"التيار الوطني"، فيما جمّد "حزب الله" مساعيه وهو وإن كان يريد تشكيل حكومة لكن ليس قبل نضوج الوضع الاقليمي على ما يبدو.

الأخبار/ إيلي الفرزلي

تحت عنوان اقتراح الـ "كابيتال كونترول": المصارف إلى الشطب إذا لم تلتزم كتب "الفرزلي" مسودة قانون الكابيتال كونترول أصبحت جاهزة. صحيح أن القانون لن يلبي طموحات المودعين وسيقونن القيود على أموالهم، إلا أنه، في المقابل، سيفتح الباب، ولو متأخراً، على منع الاستنسابية من قِبل المصارف. كما سيفرض عليها تمويل استثناءات محددة، بسقف ٥٠ ألف دولار سنوياً على التحويلات، و20 مليون ليرة شهرياً على السحوبات. كذلك يسمح القانون بسحب ١٠ ملايين ليرة من الحسابات بالعملات الأجنبية على سعر يقارب سعر السوق. والأهم أنه يضع عقوبات مشددة على المصارف المخالفة قد تصل إلى حدّ شطبها من لائحة المصارف. وفي المقابل فإنّ المصارف تستنفر طاقتها لمواجهتها. فهي لا تريد أن تموّل الاستثناءات على القانون ولا توافق على سقف السحوبات، وترفض أيّ آلية لإلزامها بالتنفيذ، فهي ببساطة تريد أن تتنّعم بما حققه أصحابها من أرباح طائلة كما لو أنها غير معنيّة بالأزمة، مقابل تحميل المودعين كل الخسارة.

الديار/ جويل بو يونس

تناولت الأزمة الحكومية وقالت بعد فرنسا باتت الوجهة الحكومية اليوم روسيا، فها هو رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، حط بعد كل من الرئيس المكلف وحزب الله على أراضيها والتقى وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف والمسؤول ميخائيل بوغدانوف حيث كان الحديث الأبرز "الحكومة المتعثّرة". كذلك تحدّثت عن أنّ هذه الزيارة لافتة في الشكل وعلى مستوى اللقاءات، ولا سيما أنّ النائب باسيل عقد مؤتمراً صحافيا ًعلى الاراضي الروسية يؤكد فيه أنّه طلب من وزير الخارجية الروسية أن يلعب الدور اللاّزم لحثّ رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري على إنهاء ملف التشكيل كما طالبه أيضاً بإجراء مؤتمر في لبنان لتشجيع عودة النازحين. وفي هذا السياق، اكدت مصادر مطلعة على الجو الروسي بأنّ لا مسعى روسياً لجمع الرئيس المكلّف برئيس التيار الوطني الحر في موسكو على غرار الفكرة التي كانت تعمل عليها فرنسا، لكن الاكيد بأنّ موسكو وانطلاقاً من دورها الجامع والقادر على التواصل مع مختلف الاطراف اللبنانيين لن توفر جهداً في محاولة تقريب وجهات النظر. وختمت قائلةً بانتظار عودة النائب باسيل من موسكو ولاسيما أنّ مصادر مقربة منه اعتبرت بأنّ اليوم الاول من زيارته كان ممتازاً ويُبنى عليه وهو تضمن إيجابيات كثيرة في المحادثات مع لاڤروف وبوغدانوڤ ستظهر في الأيام المقبلة، مشيرةً إلى أنّ كلمة باسيل عكست في المؤتمر الصحافي أبرز عناوينها، هل ينجح الداخل عبر بكركي بتقريب وجهات النظر؟ وهل يزور الحريري الصرح قريباً ومرة جديدة؟