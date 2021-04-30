روسيا اليوم

الرئيس الفلسطيني: الاتحاد الأوروبي أبلغنا بأن الإسرائيليين لن يسمحوا بإجراء الانتخابات في القدس

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم أمس، إن الاتحاد الأوروبي أبلغ السلطات الفلسطينية بأن الإسرائيليين لن يسمحوا بإجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية في القدس.

وأوضح عباس أن رئيس الاتحاد الأوروبي قال لوزير الخارجية الفلسطيني: "أنا محبط، لقد اتصلت بالإسرائيليين ولم نحصل على جواب".

وأضاف، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع الفصائل المنعقد في مقر الرئاسة برام الله، أن "الإسرائيليين أبلغونا قبل أيام بعدم السماح بإجراء الانتخابات في القدس واليوم يقولون لا توجد لدينا حكومة لتقرر".

ويحذر الفلسطينيون من إلغاء أو تأجيل العملية الانتخابية برمتها، في حال عرقلة إسرائيل إجراء الانتخابات في القدس.

روسيا اليوم

وسائل إعلام: الناتو باشر بسحب قواته من أفغانستان

أكد مسؤولون في حلف الناتو لوسائل إعلام إطلاق الحلف عملية سحب قواته المشاركة في عملية "الدعم الحازم" من أفغانستان.

وأكد مصدر في مقر الناتو في بروكسل لوكالة "تاس" الروسية أن عملية انسحاب قوات حلف شمال الأطلسي من أفغانستان "انطلقت بشكل منظم ومنسق". وأكدت وكالة "فرانس برس" صحة هذا الخبر نقلا عن مسؤول في الناتو. ويزيد تعداد قوات الناتو في أفغانستان حاليا عن عشرة آلاف شخص، ومن المقرر إتمام عملية سحب هذه القوات في سبتمبر القادم.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق من الشهر الجاري عن تأجيل الموعد المتفق عليه سابقا بين إدارة سلفه دونالد ترامب وحركة "طالبان" لإتمام سحب قوات الولايات المتحدة من أفغانستان لعدة أشهر، حتى 11 سبتمبر القادم.