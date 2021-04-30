الوكالة الوطنية للإعلام

لودريان: بدأنا باتخاذ إجراءات لمنع دخول شخصيات لبنانية الى فرنسا نعتبرها معرقلة للعملية السياسية وضالعة بالفساد

اكد وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لو دريان في مؤتمر صحافي عقده مع نظيره وزير خارجية مالطا افاريست بارتولو، وزعت نصه السفارة الفرنسية، تناول فيه التطورات الاوروبية والاقليمية والدولية وتطرق الى الوضع في لبنان، "ان الاوضاع في لبنان مسألة اقليمية ومتوسطية ومسألة للاوروبيين. وان تردي الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية فيه، هو نتيجة استمرار المسؤولين السياسيين في عرقلة تشكيل حكومة كفوءة والقيام بإلاصلاحات في البلاد".

وكالة الأناضول

ترحيب أممي بإعلان وقف إطلاق النار بين طاجيكستان وقرغيزستان

أعلنت الأمم المتحدة، قلقها من الاشتباكات الحدودية بين طاجيكستان وقرغيزستان، مرحبةً بإعلان الجانبين وقف إطلاق النار.

جاء ذلك على لسان فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي، بمقر المنظمة الدولية في نيويورك.

وفي وقت سابق أعلنت قرغيزستان، سيطرتها على نقطة حدودية طاجيكية خلال مواجهات عنيفة خلفت قتيلا على الأقل و18 جريحا في منطقة حدودية متنازع عليها.

فيما قال مجلس الأمن القومي القرغيزي، في بيان، إن قوات بلاده سيطرت على هذا الموقع ردا على قصف نفذته القوات الطاجيكية، وتسبب باندلاع حريق في نقطة حدودية تسيطر عليها قرغيزستان.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

موسكو ردا على تسريبات ظريف: دون مساعدتنا لم يكن للاتفاق النووي أن يرى النور

علقت وزارة الخارجية الروسية، على تسريب حديث لوزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، مؤكدة أنه بدون مساعدتها لم يكن للاتفاق النووي الإيراني أن يرى النور.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية، في تعليقاها على لقاء ظريف المسرب، أنه: "بدون مساعدة روسيا الحاسمة، لم تكن الصفقة النووية الإيرانية لتعقد".

ومنعت السلطة القضائية في إيران، 15 شخصا على صلة بتسجيل اللقاء المسرب لوزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، من مغادرة البلاد، حتى اكتمال التحقيقات.