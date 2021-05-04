لبنان الحر

استقبل وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن، في دارته في بعلبك، وفدا من بلديات شمسطار وغربي بعلبك، عرض معه الوضع الصحي في المنطقة، وجدد شكره للوزير على دعمه افتتاح المستوصف في شمسطار.

صوت لبنان

وجه وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس مرتضى مراسلة الى وزارة الخارجية اللبنانية، متابعة لقضية تصدير المنتجات اللبنانية الى دول الخليج العربي، شارحا فيه الوضع و"ضرورة التواصل مع الإخوة الكويتيين، وابلاغهم الكتاب الموجه للهيئة ضمن البروتوكول الدبلوماسي الرسمي.

radio orient

لفتت النائبة رولا الطبش انه في اليوم العالمي لحرية الصحافة، ورغم السمة العامة للإعلام في لبنان بأنه حر، إلا أن بعض القيود القمعية السلطوية، تضيق على مساحة الحرية، زد على أن هذه الحرية لا بد من أن تكون مسؤولة، حماية لها، وتحصينا لرسالتها. كل التحية للإعلاميين الحاملين لرسالتهم بأمانة".

اذاعة النور

قدمت كتلة "التنمية والتحرير" عبر النائبان ​فادي علامة​ و​عناية عز الدين​ إقتراح قانون يرمي الى إعطاء معاشات وتعويضات الى ​ضحايا​ ​فيروس كورونا​ من العاملين في ​القطاع الصحي​.

صوت المدى

ترأس رئيس الجمهورية ميشال عون اجتماعاً لأعضاء الوفد الى المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، في حضور قائد الجيش العماد جوزف عون.