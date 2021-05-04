الجزيرة - السعودية

في لقاءين بحضور الأميرة ريما بنت بندر تناولا ترسيخ أمن المنطقة والعالموزير الخارجية والجبير يتباحثان مع وفد أمريكي

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مكتبه بمقر الوزارة في الرياض مستشار وزارة الخارجية الأمريكية ديريك شوليت والوفد المرافق الذي ضم القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى جوي هود، ونائبة مساعد وزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط دانا سترول. وجرى خلال الاستقبال مناقشة أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيالها، كما تم التطرق إلى العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة. حضر الاستقبال الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية عيد بن محمد الثقفي، ومدير إدارة تخطيط السياسات بوزارة الخارجية الدكتور رائد قرملي.

الاتحاد - الإمارات

إدارة بايدن تصدر قراراً عاجلاً بشأن أسر المهاجرين

قال وزير الأمن الداخلي أليخندرو مايوركاس نقوم بجمع أول دفعة من العائلات وستليها أسر اخرى». وتحدث على «تويتر» عن مصير أربع امهات «حاولن الفرار من أوضاع خطيرة جداً في بلدانهن وبقين في أماكن خطيرة في المكسيك». وأوضح «ستتمكن هاتيك الامهات من ضم أولادهن بعد سنوات». وبدون أن يكشف بوضوح انه سيتم جمع الاسر على الأراضي الأميركية، تشير السلطات إلى جهود لتأمين وثائق للدخول إلى الولايات المتحدة. وكان بايدن وعد بسياسة هجرة أكثر «إنسانية» بعد عهد ترامب وسياسته التي أطلقها في 2018 وقضت ب«عدم التساهل بتاتا» عبر إطلاق ملاحقات قضائية بحق أي شخص يدخل بصورة غير مشروعة عبر الحدود مع المكسيك. ونتيجة ذلك حبس الأهل من دون أولادهم حتى إنه تم تفريق أسر.