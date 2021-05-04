الديار/ يارا حرب

تناولت موضوع أزمة الكبتاغون التي دخلت إلى الرياض من خلال شحنة رمّان لبنانية والتي من المتوقّع أن تنعكس سلباً على صادرات القطاع الزراعي إلى السعودية التي بدأت تطبيق قرارها منع دخول المنتوجات اللبنانية. وتبيّن، بحسب أكثر من مصدر، أنّ عمليات التفتيش والرقابة على البضائع سواء التي يتم تصديرها أو استقبالها تتم حصراً بشكل يدوي منذ أكثر من عامين. وفي سياق متصل يشير مصدر أمني لـ "الديار" إلى أنّ أجهزة "السكانر" تحتاج لصيانة كل 6 أشهر وهو ما يتطلب موازنة غير موجودة، علماً بأنّ قرار شراء أجهزة جديدة متخذ منذ عام 2018 ولم يتم تنفيذه لعدم توفير الاعتمادات المالية المطلوبة. من جهته، يؤكد الوزير السابق فادي عبود، أنّ "أجهزة السكانر موجودة في المرفأ كما في باقي المعابر الشرعية، لكن معظمها لا يعمل، وليس لأعطال تقنية حصراً إنما لأنّ هناك مصالح لبعض المرتشين الصغار كما لمرتشين كبار وعصابات التهريب بعدم تشغيلها". ويوضح رئيس مركز "الشرق الأوسط والخليج للتحليل العسكري – أنيجما" رياض قهوجي أن "آلة السكانر الكونتينر على المرفأ هي أصلاً هدية من الصين قبل عدة سنوات وتعطلت قبل فترة طويلة من انفجار المرفأ ولم يتم تصليحها أو شراء غيرها، وبالتالي لا يوجد سكانر في المرفأ والتفتيش يتم يدوياً"، معتبراً أنه لا يمكن تهريب هذه الكميات من المخدرات دون وجود فساد وتواطؤ داخل الأجهزة الأمنية المعنية وتحديداً الجمارك، وختمت قائلةً يقدّر حجم التهرّب الجمركي سنوياً في لبنان، وغالبيته من المرفأ، بين مليار وملياري دولار في بلد راوح العجز في الموازنة فيه خلال الأعوام الماضية بين خمسة وأكثر من ستة مليارات دولار.

الشرق/ تيريز القسيس صعب

قالت إنّ حدثان بارزان يستحوذان متابعة دقيقة من قبل المراجع الدولية هذا الأسبوع، يتمثلان باللقاء المرتقب اليوم بين الفريق اللبناني للمفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية برعاية أميركية والثاني الزيارة المنتظرة مساء غد الأربعاء لوزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان إلى بيروت. كما تناولت ما تحدّث عنه مرجع ديبلوماسي كبير في العاصمة الفرنسية أنّ رئيس الديبلوماسية الفرنسية يحمل رسالة واضحة وصريحة من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى كل المسؤولين من دون استثناء، بأنّ العد العكسي قد بدأ وأنّ التحذيرات والاتصالات التي أجرتها مازالت تجريها فرنسا للمساعدة على تشكيل الحكومة لا يمكن أن يستمر على النحو الذي يتصرّف به المسؤولون في لبنان. وأكد المصدر أنّ لودريان سيجدّد موقف بلاده الداعي إلى الاستمرار بتقديم المساعدات الطبية والاجتماعية والتعليمية إلى الشعب اللبناني، كذلك دعم فرنسا المستمر للأجهزة الأمنية والعسكرية حفاظاً على الأمن والاستقرار. من هنا فإنّ المرجع الباريسي ينصح المسؤولين بتلقف ما قد يحمله وزير الخارجية الفرنسي إلى بيروت بإيجابية وانفتاح.

نداء الوطن/ كلير شكر

تحدّثت عن الأزمة الحكومية وقالت هل يفعلها سعد الحريري ويعتذر؟ هل بات مقتنعاً أنّه فقد فرصته بالعودة إلى السراي؟ هل خسر ما تبقى من مظّلته الدولية والتي يفترض أنّ باريس كانت لا تزال تؤمّنها؟ هل يخشى أن يكون التلاقي السعودي - الإيراني على حسابه؟ أسئلة تُطرح جدياً بعد أكثر من 190 يوماً على تكليف الرئيس الحريري، في ضوء المعوقات والعقبات التي تحول دون تفاهمه مع رئيس الجمهورية ميشال عون على حكومة تضع حداً للانهيار وتوقف النزيف الحاصل. كما أضافت أنّ الوقت يمرّ ثقيلاً، فيما الانفجار الكبير صار على الأبواب. أيام قليلة تفصل عن أولى خطوات رفع الدعم عن المواد الغذائية وبعض الأدوية، لتكون المشتقات النفطية هي المواد المستهدفة في الخطوة اللاحقة من قرار رفع الدعم، فيُترك اللبنانيون لمصيرهم. فيما الحكومة لا تزال أسيرة الفيتوات المتبادلة ورفض الرئاستين الأولى والثالثة تقديم أي تنازل في سبيل ولادتها. كذلك تحدّثت عن أنّ الفرنسيين يحاولون استخدام كل أدوات ووسائل الضغط المتاحة، والعودة الأميركية إلى الساحة اللبنانية تحت عنوان ترسيم الحدود، ولكن هذه المرّة من بوابة قصر بعبدا التي يبدو أنّها قررت التعاون مع الأميركيين في هذا المجال، وفق ما سبق لوكيل وزارة الخارجية الأميركية ديفيد هيل أن أبلغه إلى من التقاهم من لبنانيين خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت.