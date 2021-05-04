الوكالة الوطنية للإعلام

وزيرة الاعلام: حماية حرية الصحافة والرأي والتعبير من أولويات وزارة الإعلام

رأت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال الدكتورة منال عبد الصمد نجد، في تصريح، لمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، أن "جهود الجهات المعنية كافة يجب أن تنصب بشكل حثيث على كل ما من شأنه تعزيز حرية الرأي والتعبير وعمل الإعلاميين والنهوض بالقطاع الإعلامي، بشقيه العام والخاص، لا سيما في ظل تراجع لبنان في التصنيف العالمي لحرية الصحافة على مر السنوات، بعدما كان في طليعة الدول في حماية الحريات الإعلامية، مع ضرورة مواكبة التطور التكنولوجي والتقنيات الحديثة".

وكالة الأناضول

"النقد الدولي" يتوقع نمو الاقتصاد السعودي بـ2.1 بالمئة في 2021

توقع صندوق النقد الدولي، الإثنين، نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 2.1 بالمئة العام الحالي 2021. جاء ذلك في بيان للصندوق، اطلع عليه مراسل الأناضول. وجاء في البيان: "سيبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 2.1 بالمئة خلال العام الجاري، و4.8 بالمئة عام 2022، مقابل انكماش بنسبة 4.1 بالمئة في 2020". ولفت الصندوق إلى تعافي معدل نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي في النصف الثاني من عام 2020. وقال: "تظهر المؤشرات استمرار التعافي عام 2021، ومن المتوقع أن يصل النمو غير النفطي إلى 3.9 بالمئة عام 2021 و3.6 بالمئة عام 2022، مقابل تراجع بنسبة 2.3 بالمئة عام 2020".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

وزير الخارجية التركي: ناقشنا مع الحكومة الليبية الاتفاقية البحرية وما يمكن اتخاذه حيالها

ناقش وفد تركي رفيع المستوى، في العاصمة الليبية طرابلس مذكرة التفاهم الخاصة بترسيم الحدود البحرية، التي تم توقيعها مع حكومة الوفاق السابقة برئاسة فائز السراج، والتي تسببت في انتقادات واسعة من دول في المنطقة على رأسها مصر واليونان واعتبروها غير شرعية. وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش في طرابلس، إن الوفد التركي الذي يضم أيضا وزير الدفاع خلوصي أكار ناقش في طرابلس مع الحكومة الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مسألة اتفاق ترسيم الحدود البحرية وما يمكن القيام به في هذا الشأن.