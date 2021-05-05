وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

سلاح الجو للعرض العسكري في موسكو بمناسبة عيد النصر

ستحتوي العروض التي تقدمها القوات الجوية الروسية خلال عرض عسكري يقيمه الجيش الروسي في التاسع من أيار في موسكو بمناسبة الذكرى الـ76 للانتصار على الفاشية في الحرب العالمية الثانية، على ما هو جديد.

أفاد ألكسندر إيفاشكين، مدير التدريبات النارية والتكتيكية في مركز عرض التقنيات الجوية، للصحفيين بأن الطائرات المشاركة في العرض العسكري ستحلق فوق الساحة الحمراء في وسط العاصمة موسكو بالشكل التقليدي، لكن صف الطائرات المحلقة في سماء موسكو تضاف إليه هذا العام مجموعة طائرات تضم طائرة "تو-160" وأربع مقاتلات "سو-35".

وأفاد مصدر في وزارة الدفاع الروسية أن الاستعراض الجوي المصاحب للعرض العسكري في الذكرى الـ76 للنصر العظيم تبدأه لأول مرة ثلاث مروحيات "مي-26". ثم تظهر فوق الساحة الحمراء مروحيات "مي-8" و"مي-35" و"كا-52" و"مي-28إن".

ومن الطائرات المشاركة في العرض العسكري قاذفات الصواريخ الاستراتيجية "تو-160" و"تو-95إم إس" والطائرات الصهريج "إيل-78" وطائرات النقل العسكري "إيل-76" ومقاتلات "سو-35" وقاذفات القنابل "سو-34" و"سو-24إم".

وأشار المصدر إلى أن الاستعراض الجوي تختتمه طائرات "ميغ-31كا" "وسو-57" و"سو-30إس إم" و"ميغ-29" وست مقاتلات قاذفة "سو-25" التي تزين السماء بألوان العلم الروسي.

وأضاف أن الطائرات تطير على ارتفاع 180 مترا إلى 550 مترا بسرعة 200 كيلومتر في الساعة إلى 550 كيلومترا في الساعة.

الجديد هو ظهور قاذفة الصواريخ الاستراتيجية "تو-160" برفقة مقاتلات "سو-35".

موقع الدفاع العربي

غواصة فرنسية تعمل بالطاقة النووية تُطلق صاروخ الكروز Exocet SM39

نشرت البحرية الفرنسية مقطع فيديو قصير يُظهر اختبار إطلاق صاروخ كروز مضاد للسفن من طراز Exocet SM39 تحت الماء من غواصة هجومية تعمل بالطاقة النووية. يظهر مقطع فيديو نشرته البحرية الفرنسية في نهاية هذا الأسبوع اختبارًا لصاروخ SM39 في المحيط الأطلسي في 19 نيسان.

وقالت في بيان إن غواصة هجومية نووية دمرت هدفًا على مسافة نحو 30 كيلومترا بصاروخ أس أم 39.

وقالت البحرية الفرنسية: “أطلقت الغواصة الصاروخ على هدف ثابت يقع في منطقة تدريب في المحيط الأطلسي”.

وأضافت أن الهدف الرئيسي من الاختبارات كان استخدام الصواريخ على هدف حددته طائرة الدوريات البحرية أتلانتيك 2 (ATL2).

Exocet SM39 هو الإصدار الذي يتم إطلاقه بواسطة الغواصات من عائلة صواريخ .Exocet ويتميز بالعمل في جميع الظروف الجوية، والطيران على علو منخفض جدًا، وبعمل بالوقود الصلب، ورأس حربي عالي القتل.

يبلغ مدى الصاروخ 50 كم ، مما يمكّن الغواصة من العمل مع البقاء خارج نطاق اكتشاف وأسلحة العدو. يتم توفير المرونة والتنوع بفضل غلاف الإطلاق الكبير للنظام.

يتم وضع الصاروخ في مركبة صاروخية موجهة محكمة ضد الماء، وبمجرد خروجها من الماء يخرج الصاروخ بدوره من المركبة، لضمان ارتفاع منخفض للغاية. ثم يتجه بسرعة نحو الهدف على علو منخفض جدًا مستخدمًا نظام الملاحة بالقصور الذاتي متبوعًا بتوجيه نهائي مستقل بواسطة باحث RF نشط.

SDArabia

تركيا تختبر ذخيرة ذكية محلية للطائرات المسيّرة

110143-678x381 الذخيرة الذكية التركية من طراز "MAM-T"، للطائرات المسيرة على متن طائرة "أقنجي تيها" (شركة روكتسان)

أعلنت مؤسسة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية، نجاح اختبار ذخيرة محلية ذكية من طراز “MAM-T”، للطائرات المسيرة، إثر إطلاقها من طائرة “أقنجي تيها”، وفق ما جاء في تغريدة لرئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية إسماعيل دمير في 22 نيسان/أبريل الجاري عبر تويتر.

وبحسب وكالة الأناضول، قال دمير إن “ذخيرة (MAM-T) قوة ضاربة جديدة لطائراتنا المسيرة، حيث تم إجراء أول اختبار لإطلاق هذه الذخيرة من طائرة أقنجي تيها بنجاح”، مضيفاً أن “(MAM-T) تم تطويرها لرفع كفاءة الرؤوس الحربية وزيادة مداها”.

وأردف أن طائرة أقنجي تيها أقلعت حاملة 3 أنواع من الذخائر للمرة الأولى، هي “MAM-T” و”MAM-L” و”MAM-C”، وتمكنت من إطلاقها على الأهداف بنجاح، بحسب الوكالة

وأوضح أن ذخائر “MAM-T” تترقب الدخول في مخازن مسيرات أقنجي في أقرب وقت، متقدما بالشكر لكافة المساهمين في تطويرها، وعلى رأسهم شركتا بايكار، وروكيتسان.