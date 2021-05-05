الوكالة الوطنية للإعلام

دياب ترأس اجتماعا للجنة الوزارية الاقتصادية لاستكمال درس البطاقة التمويلية

ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب عصر اليوم في السرايا الحكومية، اجتماعا للجنة الوزارية الاقتصادية، حضره الوزراء: زينة عكر، غازي وزني، راوول نعمة، محمد فهمي، ميشال نجار، رمزي المشرفية، ريمون غجر، لميا يمين، عباس مرتضى وشربل وهبي، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية ومستشار رئيس الحكومة خضر طالب.

وواصلت اللجنة درس البطاقة التمويلية والفئات التي ستشملها، والرابط بينها وبين برامج مساعدات قرض البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.

وكالة الأناضول

"الدفاع التركية" تنشر لقطات لمغارة إرهابيي "بي كا كا"

نشرت وزارة الدفاع التركية، لقطات إحدى مغارات إرهابيي "بي كا كا" التي طهرتها في إطار عمليتي "مخلب البرق" و"مخلب الصاعقة"، شمالي العراق.

وقالت وزارة الدفاع في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، "عازمون على اقتحام كافة أوكار (بي كا كا) واجتثاث إرهابييها من جذورهم".

ويظهر في الفيديو دخول أحد جنود الجيش التركي لمغارة ضيقة، كان يستخدمها إرهابيو المنظمة وكرا لهم، قبيل تطهيرها.

وفي 23 أبريل/نيسان الماضي، أطلقت تركيا عمليتي مخلب "البرق" و"الصاعقة"، بشكل متزامن ضد إرهابيي منظمة "بي كا كا" في مناطق "متينا" و"أفشين ـ باسيان"، شمالي العراق.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

مصر: علاقاتنا مع روسيا شهدت تطورا كبيرا

قال السفير المصري في موسكو، إيهاب طلعت نصر، خلال حفل توقيع مذكرة حول التعاون الإنساني، اليوم الثلاثاء، إن العلاقات المصرية- الروسية شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية.

في وقت سابق، وقعت نائبة وزير الثقافة الروسية أولغا ياريلوفا، ونصر، مذكرة تفاهم بشأن التعاون الإنساني لإطلاق عام التعاون الإنساني بين البلدين، خلال حفل أقيم في السفارة المصرية في موسكو.

وعلق نصر، قائلا: "اسمحوا لي أن أبدأ حديثي بالتفصيل في أهم جوانب عام التعاون الإنساني المصري الروسي، الذي يعتبر الأول من نوعه في تاريخ البلدين، ويشكل دليلا جديدا وإضافيا على استمرار نمو العلاقات الروسية- المصرية على مدار السنوات الماضية، حيث شهدنا جميعا تقدما كبيرا في العلاقات بين بلدينا".