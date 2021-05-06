ماذا يجري في تشاد وإلى أين تتجه الأحداث بعد مقتل الرئيس إدريس ديبي

علي عبداللطيف اللافي-30 /04 /2021

اندلعت احتجاجات في العاصمة التشادية "نجامينا" ومناطق أخرى، حيث خرج المحتجون إلى الشوارع للمطالبة بالعودة إلى الحكم المدني، وألقت الاحتجاجات الضوء على الأجواء المشحونة في تشاد بعد وفاة "ديبي"، حيث يجد الانتقال العسكري صعوبة في كسب تأييد شعب ضاق ذرعا بانفراد "ديبي" بالسلطة على مدى 30 عاما، وعمليا اعتبر بعض السياسيين المعارضين تولي الجيش للسلطة انقلابا، وطلبوا من أنصارهم تنظيم الاحتجاجات تلو الأخرى، ولم تفلح خطوة تعيين سياسي مدني هو "ألبرت باهيمي باداك" رئيسا لحكومة انتقالية الاثنين 26 نيسان الجاري حيث تواصلت الاحتجاجات في كل ربوع البلاد تقريبا...

أسئلة عديدة تم طرحها بخصوص حقيقة ما وقع في التشاد منذ 11 نيسان الحالي خاصة وان "ديبي" استقبل "نتنياهو" نهاية 2018 كما أن علاقاته بباريس قوية واستراتيجية بل هو يقود بدلا عنها حربا ضد الإرهاب في بحيرة التشاد، وهو أيضا من أمضى اتفاقيات مع "بكين" و"أنقرة" و"موسكو"، ويمكن عمليا تفسير ما حدث وفقا لأربع سيناريوهات لما جرى ويجري وستبين التطورات خلال الأسابيع القادمة.

التطورات في خامس أكبر دولة أفريقية من حيث المساحة، كبيرة وغير مسبوقة بل وألقت بظلالها على كل الإقليم خاصة وأن التشاد هو بلد تغلب على فعله السياسي والاجتماعي مؤثرات التاريخ والجغرافيا وهو ما توضح في الأحداث الأخيرة، ولكن ما هي السيناريوهات الأربع في التطور الدراماتيكي للأحداث؟ وكيف تم منطق التأثير والتأثر بين الإقليمي والمحلي وهل إن الأحداث الأخيرة والجارية منذ أكثر من أسبوعين هي بالأساس ذات أبعد إقليمية؟