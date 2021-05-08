TL

كلام لودريان إن دل على شيء فإنه يدل على نجاح المسؤولين اللبنانيين بإحباط المسعى الفرنسي الجديد لتشكيل حكومة مرة جديدة أحرج مسؤولو لبنان ضيفنا الفرنسي فأخرجوه غاضبا لكن متوعدا إذ قال إن العقوبات ليست إلا بداية الطريق مشفقا على اللبنانيين مما أسماه انتحارا جماعيا ومجددا التأكيد على وقوف فرنسا مع شعب يرميه قادته عن عمد في جهنم.

المنار

رصاصات فلسطينية وصرخة، وصلاة الآلاف قرب قبة الصخرة، جعلت القدس اقرب ويومها ابلج، وعدوها خائفا يترقب.

nbn

لبنان تحول إلى ما يشبه قصة الصاروخ الصيني الذي خرج عن السيطرة فتحول إلى مالئ للدنيا وشاغل للناس فيما أهله يتعاطون مع القضية برمتها ببرودة شديدة على إعتبار أن المخاطر ضئيلة جدا"

في لبنان تسقط الأزمات الواحدة تلو الأخرى بشكل صاروخي على رؤوس الناس فيما معرقلو التأليف الحكومي يعتبرون الأمر ترفا يمكنه الإنتظار اذا لم يحقق لهم مكاسب خاصة جدا.

mtv

انها اغرب زيارة لوزير خارجية، إذ كما جاء غادر. لودريان الذي يدرك تماما ان المبادرة الفرنسية سقطت، وان فرنسا غير قادرة على احداث اي خرق في الجدار المسدود حكوميا، حول زيارته مجرد منصة لاطلاق رسائل. لم يطرح أي شيء جديد، ولم يقدم حلا للازمة المفتوحة. التقى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب لقاءين سريعين بروتوكوليين، واجتمع اجتماع الضرورة او اجتماع رفع العتب بالرئيس سعد الحريري.

NTV

لماذا جاء جان ايف الى لبنان وما الذي غيرته لقاءات قصر الصنوبر في المشهد المتأزم؟ النتائج توازي الصفر المكعب فهو لم يشأ الدخول في التفصيل الحكومي في اجتماعي بعبدا وعين التينة قائلا حين تشكلون حكومة نستمع إليكم وفي الكلام الذي ردده لودريان سواء في اللقاءات أو في تصاريح مختصرة، فإنه اتهم المسؤولين بأخذ البلاد الى الموت قائلا: "أنا هنا تحديدا لمنع هذا النوع من الانتحار الجماعي الذي ينظمه البعض".

OTV

في حال التمسك بالتكليف، فإلى متى؟ وهل سيتغير المعطى الإقليمي السلبي الذي منع التشكيل حتى الآن؟ وإذا بقي كل شيء على حاله، هل ستتغير موازين القوى ومعادلات الحقوق الدستورية والميثاقية في الداخل؟ وبما أن الجواب معروف، إلى متى سيضطر المواطنون إلى تحمل المراوحة القاتلة، في ظل التهويل برفع الدعم، الذي يخشى معه الناس من الأسوأ، جراء عدم القدرة على ضبط فلتان الأسعار؟

LBC

ما حدا بالو بلبنان..." حتى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، لم يتطرق في كلمته، لا إلى الملف الحكومي ولا الى زيارة جان إيف لودريان...

هذا يؤشر إلى أن الأولوية والإهتمام في مكان آخر وتحديدا في فيينا وبغداد ... في فيينا حيث المفاوضات على النووي الإيراني تشغل العالم، وواشنطن تحديدا ... وبغداد التي تستضيف المحادثات السعودية - الإيرانية ... وخارج هذين الملفين تبدو كل التحركات، وقد يكون بينها زيارة لودريان، كأنها تتم في الوقت الضائع ...

الميادين

أعلنت ​وزارة الصحة السورية​ في بيان، "تسجيل 70 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (​كوفيد 19​)، بالإضافة إلى شفاء 207 أشخاص ووفاة 6 حالات من الإصابات المسجَّلة بالفيروس"، لافتةً إلى أنّ "حصيلة الإصابات المسجّلة في ​سوريا​ حتّى الآن بلغت 23191، شُفيت منها 17932 حالة وتوفّيت 1631".

الجزيرة

أكد مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية في ​وزارة الصحة​ ​الأردن​ية غازي شركس، اتخاذ ​الحكومة​ الإجراءات اللازمة لمنع دخول المتحور الهندي إلى الأردن.

وشدد على "ضرورة منع السلالات المتحورة من التأثير على الوضع الوبائي بقطع سلسلة العدوى والالتزام بطرق ​الوقاية​ والإقبال على أخذ اللقاح".

العربية

التقى "ولي العهد السعودي الأمير ​محمد بن سلمان بن عبدالعزيز​، في جدة، قائد الجيش الباكستاني الفريق أوّل قمر جاويد باجوا". وأوضحت أنّ "خلال اللقاء، جرى استعراض العلاقات الثنائيّة خاصّةً في المجالات العسكريّة والدفاعيّة، وبحث بفرص تطويرها، بالإضافة إلى عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك"، مشيرةً إلى أنّه "حضر اللقاء من الجانب السعودي، كلّ من: نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، مستشار الأمن الوطني مساعد بن محمد العيبان، رئيس الاستخبارات العامّة خالد بن علي الحميدان، وسفير السعودية لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي".