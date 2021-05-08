لبنان الحر

لفت النائب ​زياد الحواط​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه "أثرنا موضوع التهريب وتداعياته المدمرة على ​لبنان​ واقتصاده منذ سنة. لماذا لم تتحركوا قبل وقوع كارثة وقف التصدير؟ لماذا لم تتحركوا قبل نفاذ احتياط ​مصرف لبنان​ من العملات الصعبة؟ لا تتلهوا بالسكانر، لان الموضوع ليس تقنيا بقدر ما هو سياسي. ضعوا حدا لقوى الأمر الواقع واتخذوا القرار السياسي الواضح، وليكلف ​الجيش​ بإقفال الحدود غير الشرعية. اتخذوا الاجراءات اللازمة بحق بعض الضباط المعروفين والمسهلين للتهريب. عندها فقط يبدأ الحل الجدي".

صوت لبنان

اعتبر الوزير السابق ​وديع الخازن​ أن "العميد ريمون إده، ما زال في الذكرى الواحدة والعشرين لغيابه، وما زالت مدرسته السياسية التي عاصرته، مثالا صالحا لمعالجة العلل الطائفية لأنه الأول الذي طرح ​الزواج المدني​ ذهابا مبكرا إلى علمنة النظام في ​لبنان​ في أواسط الخمسينات، فأضحى رمزا من الرموز التاريخية التي دافعت عن المبادىء والقيم التي قام عليها لبنان بوجهه المسيحي والإسلامي".

radio orient

استقبل رئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ سفراء كندا شانتال شاستيني و​السويد​ ان ديسمور و​الدانمارك​ ميريت جوهل في حضور المستشار باسم الشاب وتم خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة وعلاقات ​لبنان​ مع دولهم.

اذاعة النور

اكد النائب ​قاسم هاشم​ انه من حق اصحاب الاملاك المشغولة من قبل قوات اليونيفل وهي مساحات شاسعة وعلى مساحة ​الجنوب​، ان تصلهم كافة المستحقات التي لم تف الحكومات المتعاقبة بواجباتها رغم رفع الصوت مرارا وتكرارا اذ لا يجوز التهرب والمماطلة سنة بعد سنة، علما ان ​الجيش اللبناني​ اجرى مسحا شاملا منذ زمن بعيد ودفع جزء من الحقوق وادارت الظهر الحكومات وكانت قد لحظت ​الموازنة​ بندا خاصا بهذه الحقوق".

صوت المدى

عرض ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​، مع نائب عكار اسعد درغام الذي استقبله قبل ظهر اليوم في ​قصر بعبدا​ حاجات ​منطقة عكار​ الإنمائية والاجتماعية في ضوء الأوضاع الاقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد. وخلال اللقاء الذي حضره السيد نقولا شدراوي تطرق البحث الى أوضاع ​النازحين السوريين​ في منطقة عكار خصوصاً وباقي المناطق النائية عموماً، وضرورة تكثيف الجهود للحد من تداعيات هذا ​النزوح​ على القطاعات اللبنانية كافة.