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لبنان الحر
لفت النائب زياد الحواط في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه "أثرنا موضوع التهريب وتداعياته المدمرة على لبنان واقتصاده منذ سنة. لماذا لم تتحركوا قبل وقوع كارثة وقف التصدير؟ لماذا لم تتحركوا قبل نفاذ احتياط مصرف لبنان من العملات الصعبة؟ لا تتلهوا بالسكانر، لان الموضوع ليس تقنيا بقدر ما هو سياسي. ضعوا حدا لقوى الأمر الواقع واتخذوا القرار السياسي الواضح، وليكلف الجيش بإقفال الحدود غير الشرعية. اتخذوا الاجراءات اللازمة بحق بعض الضباط المعروفين والمسهلين للتهريب. عندها فقط يبدأ الحل الجدي".
صوت لبنان
اعتبر الوزير السابق وديع الخازن أن "العميد ريمون إده، ما زال في الذكرى الواحدة والعشرين لغيابه، وما زالت مدرسته السياسية التي عاصرته، مثالا صالحا لمعالجة العلل الطائفية لأنه الأول الذي طرح الزواج المدني ذهابا مبكرا إلى علمنة النظام في لبنان في أواسط الخمسينات، فأضحى رمزا من الرموز التاريخية التي دافعت عن المبادىء والقيم التي قام عليها لبنان بوجهه المسيحي والإسلامي".
radio orient
استقبل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري سفراء كندا شانتال شاستيني والسويد ان ديسمور والدانمارك ميريت جوهل في حضور المستشار باسم الشاب وتم خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة وعلاقات لبنان مع دولهم.
اذاعة النور
اكد النائب قاسم هاشم انه من حق اصحاب الاملاك المشغولة من قبل قوات اليونيفل وهي مساحات شاسعة وعلى مساحة الجنوب، ان تصلهم كافة المستحقات التي لم تف الحكومات المتعاقبة بواجباتها رغم رفع الصوت مرارا وتكرارا اذ لا يجوز التهرب والمماطلة سنة بعد سنة، علما ان الجيش اللبناني اجرى مسحا شاملا منذ زمن بعيد ودفع جزء من الحقوق وادارت الظهر الحكومات وكانت قد لحظت الموازنة بندا خاصا بهذه الحقوق".
صوت المدى
عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، مع نائب عكار اسعد درغام الذي استقبله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا حاجات منطقة عكار الإنمائية والاجتماعية في ضوء الأوضاع الاقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد. وخلال اللقاء الذي حضره السيد نقولا شدراوي تطرق البحث الى أوضاع النازحين السوريين في منطقة عكار خصوصاً وباقي المناطق النائية عموماً، وضرورة تكثيف الجهود للحد من تداعيات هذا النزوح على القطاعات اللبنانية كافة.