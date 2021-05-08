قال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي إن "عملية انهيار إسرائيل قد انطلقت وليس بوسع أحد وقفها". ووصف خامنئي في كلمة باللغة العربية ألقاها اليوم الجمعة بمناسبة "يوم القدس"، إسرائيل بأنها "ليست دولة بل قاعدة لممارسة الإرهاب ضد الفلسطينيين والشعوب المسلمة الأخرى"، وتابع: "الخط البياني الانحداري باتجاه زوال العدو الصهيوني قد بدأ وسوف لن يتوقف. والجهود الرامية للحفاظ على إسرائيل لن تكون مجدية". وقال: "مكافحة هذا الكيان السفاك كفاح ضد الظلم ونضال ضد الإرهاب، وهذه مسؤولية عامة".

قالت الحكومة الفيدرالية في كندا إنها ستقاطع فعاليات الذكرى العشرين لمؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة العنصرية في جنوب إفريقيا، بسبب مخاوف بشأن تصريحات معادية لإسرائيل.وأكد متحدث باسم الحكومة أن كندا ستنضم إلى الولايات المتحدة وأستراليا، اللتين أعلنتا بالفعل أنهما لن تحضرا أيا من الاحتفالات المقررة في ايلول,وأضاف: "تظل كندا ملتزمة، بما في ذلك في الأمم المتحدة، بالنهوض بحقوق الإنسان وإدماج ومكافحة معاداة السامية وكراهية الإسلام والعنصرية المنهجية بجميع أشكالها. وتعارض كندا المبادرات في الأمم المتحدة وفي المحافل المتعددة الأطراف الأخرى التي تميز بشكل غير عادل وتستهدف إسرائيل بالنقد".

انتقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ما وصفه بمحاولات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فرض "نظام شمولي" في الشؤون الدولية. وخلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي عقد عبر الفيديو، قال لافروف إن "روسيا تدعو جميع الدول إلى التمسك التام بأهداف ومبادئ ميثاق (الأمم المتحدة) لدى بلورة سياساتها الخارجية، عبر ضمان احترام المساواة السيادية بين الدول وعدم التدخل في شؤونها وحل النزاعات بطرق سياسية ودبلوماسية ونبذ التهديد باستعمال القوة ونبذ استعمالها".

أعلن كبير المفاوضين الإيرانيين في مفاوضات فيينا أن الولايات المتحدة أبدت استعدادها لرفع جزء ملموس من عقوباتها عن طهران، وأشار المسؤول الإيراني إلى أن هذا العرض الأمريكي لا يتطابق مع وجه نظر طهران، مضيفا: "لذلك ستتواصل المشاورات ما لم تتم تلبية كل مطالبنا". وأن هذا العرض الأمريكي ليس كافيا من وجه نظر طهران: "لذلك ستتواصل المشاورات ما لم تتم تلبية كل مطالبنا".