أكد مسؤول في وزارة الخارجية السعودية إجراء محادثات بين المملكة وإيران، مشددا على أن الهدف منها استكشاف طرق للحد من التوتر بالمنطقة. وأعرب السفير رائد كريملي، رئيس تخطيط السياسات في وزارة الخارجية السعودية في حديث لوكالة "رويترز"، عن أمله في نجاح المحادثات، لكنه أكد أنه من السابق لأوانه الوصول إلى أي استنتاجات محددة.

أكد السفير السعودي لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي، أن زيارة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، يتخللها إبرام العديد من الاتفاقيات. وإن "من أهم هذه الاتفاقيات إنشاء المجلس التنسيقي السعودي الباكستاني، والذي يترأسه عن الجانب السعودي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ومن الجانب الباكستاني رئيس الوزراء عمران خان".

التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، في جدة قائد الجيش الباكستاني الفريق أول قمر جاويد باجوا. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية، خاصة في المجالات العسكرية والدفاعية بين البلدين، وبحث فرص تطويرها، إضافة إلى عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.