الجمهورية/ بروفيسور ندى الملاح البستاني

قالت: تومض لوحة القيادة لسفينة اقتصادنا وتتزيّن جميع مؤشّراتها باللون الأحمر مُنذرةً بالنهاية الوشيكة. لبنان، ذلك المركب الفينيقيّ الرشيق الّذي يشقّ عباب المتوسّط نحو العالم، أصبح اليوم أشبه بتيتانيك يتصدّع من كل الجهات، قبل غرقه نحو قعر المحيط في رحلة من دون عودة.

اللواء/ عمّار نعمة

أوضح أنه في قول لودريان ان زياراته كانت رسمية ومقتضبة ليبلغ الرسالة بالاجراءات، ما وقع فعلا وتبلغه المسؤولون اللبنانيون، في الوقت الذي ركز فيه على المعارضين للسلطة. وبذلك يمكن وصف الزيارة بالناجحة للحراك. على ان لودريان قدم رؤيته لأهمية لبنان بالنسبة الى الخارج، وبين جميع دول المجتمع الدولي أكد ان فرنسا وحدها هي التي "تسأل عن لبنان"، وهو ما اثار مخاوف لدى المجتمعين استدركها الوزير الضيف بالاشارة الى انه وسط التغيرات الكبيرة في المنطقة ثمة احتمال كبير ان تكون المفاوضات والمتغيرات لصالح لبنان.. وليس على حسابه. وقال أنه في هذه الاثناء يتابع المعارضون مخططهم بتوحيد الجهود لإضفاء التغيير المنشود في ميزان القوى في وجه "الاركان الستة" الذين يتحكمون بالمساحة العامة، في محاولة لتكوين اوسع جبهة ممكنة من اليسار الى اليمين واجتذاب اي معترض عبر مبادرة جامعة لكل من هو معارض لأحزاب الطوائف، في الوقت الذي تنتظر فيه البلاد استحقاقات خطيرة مثل رفع الدعم الذي قد يكون له مفاعيل فوضى اجتماعية لا يعبأ بها من في الحكم قد تفجر الغضب الشعبي في شكل عارم.

الأخبار/نقولا ناصيف

قال أن زيارة الوزير جان إيف لو دريان قد انتهت، ولن ينتهي بسهولة الاجتهاد فيها وتفسيرها واستخراج المضمر منها والاستنتاجات. بعضٌ وجدها غير مجدية قليلة الفاعلية، وبعض آخر لمح فيها مخلباً غير مخبّأ. سواء صحّ أيٌّ من الرأيين، فإن باريس تريد فرض مبادرتها.

الديار/ جويل بو يونس

نقلت عن الاوساطال مشاركة ببعض الاجتماعات التي عقدها وزير الخارجية الفرنسية في بيروت إشارتها الى ان زيارة لودريان اكدت انتهاج باريس مقاربة جديدة في لبنان اذ انها تحولت من دعم القوى السياسية الحزبية الى دعم الشعب اللبناني ومعه قوى المعارضة بوجه السلطة، بعدما استسلم الرئيس الفرنسي وسلم المهمة اللبنانية من الاليزيه الى الكي دورسيه. والدليل على ذلك، بحسب ما تشرح المصادر، هو الاجتماع الذي عقده لودريان في قصر الصنوبر مع النواب المستقلين وقوى المعارضة وبعض تحالفات المجتمع المدني والذي دام ساعتين من الوقت خصصهما لودريان للاستماع الى من وصفهم "بقوى التغيير"

نداء الوطن/ كلير شكر

قالت أنه من خارج سياق التوقعات، جمّد المجلس الدستوري قانون إعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة مالية بقيمة 300 مليار ليرة، أو ما قيمته وفق السعر الرسمي، 200 مليون دولار، لشراء المحروقات، وذلك، على خلفية طعن مقدَّم من أعضاء "تكتّل الجمهورية القوية"، في 26 نيسان الماضي. وقد استند أعضاء "التكتّل" في طعنهم إلى أن قيمة السلفة ستُعطى بدولار مدعوم من مصرف لبنان، وبالتالي ستُقتطَع قيمتها من أموال الاحتياطي الإلزامي. وقالت أن هذا القرار لا يعني إبطال مفعول القانون أو وقف دفع السلفة وتأمينها، وإنما أوقف تنفيذ القانون ريثما يصدر القرار النهائي بشأنه. لكنه في المقابل يهدد لبنان بالعتمة لأنّ وزارة الطاقة باتت عاجزة عن دفع كلفة العقود الفورية التي تجريها لتأمين الفيول اويل والغاز اويل حاجة مؤسسة كهرباء لبنان.