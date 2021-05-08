روسيا اليوم

الكرملين: روسيا لم تبتّ بعد في قرارها حيال قمّة بوتين بايدن

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الجانب الروسي لم يتخذ قراره بعد بصدد تنظيم قمّة الزعيمين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي جو بايدن. وقال بيسكوف ردا على سؤال عما إذا كان الجانب الروسي قد أعطى موافقة رسمية على إجراء اللقاء: "لا نزال ندرس الوضع وما يحيط بتنظيم هذه القمة". وفي 13 أبريل أجرى رئيسا البلدين اتصالا هاتفيا كان الثاني منذ تولي بايدن رئاسة الولايات المتحدة. وبحث بوتين وبايدن العلاقات بين بلديهما وجملة من القضايا الدولية، وأوضح البيت الأبيض أن بايدن عرض على نظيره الروسي عقد لقاء بينهما في دولة ثالثة خلال الأشهر القليلة المقبلة.

روسيا اليوم

نصرالله يرحب بالحوار الإيراني-السعودي ويتحدث عن "محور الأصدقاء"

رحب الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصرالله بالمفاوضات التي انطلقت بين إيران والسعودية، مؤكدا دعمه لـ"أي حوار يسهم في تهدئة المنطقة". وتطرق نصرالله في كلمة ألقاها اليوم الجمعة بمناسبة، "يوم القدس"، إلى المفاوضات التي انطلقت مؤخرا بين الرياض وطهران والتصريحات التي أدلى بها مؤخرا ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بخصوص إيران، مشددا على أن كل ذلك "يصب في مصلحة محور المقاومة". وشدد نصرالله على أن أي مفاوضات تخوضها إيران لن تكون على حساب حلفائها، مضيفا: "التجربة أثبتت أن إيران لا تتخلى عن الحلفاء ولا تبيعهم ولا تتفاوض عنهم ولذلك نؤيد كل حوار إيراني-دولي أو إيراني-عربي لأنه يساهم في تقوية محور الأصدقاء".