الوكالة الوطنية للإعلام

نصرالله: الحزب لن يتدخل في موضوع ترسيم الحدود ونحذر العدو من أي تفكير خاطئ تجاه لبنان ومن أي محاولة للمس بقواعد الاشتباك

ألقى الأمين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصرالله كلمة عصر اليوم، عبر شاشة قناة "المنار"، وذلك لمناسبة "يوم القدس العالمي"، نفى في بدايتها أن "يكون مصابا بوباء كورونا"، موضحا أنها "حالة من السعال والتهاب في القصبة الهوائية"، مؤكدا ان "لا داعي للقلق". وأشاد ب"صمود الشعب الفلسطيني في أرضه وبحقه ونضاله، وهو ما يعطي المشروعية لكل محور المقاومة وينقض أكذوبة الذين سارعوا إلى التطبيع، والشعب الفلسطيني لم يتخل لا عن القدس ولا اللاجئين وحق العودة، ولا عن تحرير ارضهم"، لافتا إلى "ما نشاهده من مواجهتم بالأيدي العزلاء في القدس وحي الشيخ جراح، ودخول غزة على خط المواجهة الى جانب القدس وهذا لا يحتاج إلى استدلال، وعلينا أن نتابع التعليقات الاسرائيلية التي ترى فيه تطور خطير ولمصلحة الشعب الفلسطيني، لأن العدو كان يعمل دائما على فصل غزة عن أي تطور في القدس". ودعا "الشعب الفلسطي الى مواصلة هذا المنهج لأنه سيغير جزء من المعادلة، وفي حماية المقدسيين". ونوه ب"مقدرة الشعب الفلسطيني في الحفاظ على حقوقه"، مؤكدا "ثبات محور المقاومة، وأقواها هو جمهورية ايران الاسلامية التي ومنذ أربعين عاما لم تحد عن موقفها هذا". وأشار إلى "سقوط رهانات الادارة الاميركية بسقوط ترامب الذي كان يهدد بالحرب ولأن بايدن له نهج مختلف، وكذلك سقطت رهانات نتنياهو".

وكالة الأناضول

المالكي: تركيا في مقدمة داعمي الشعب الفلسطيني

مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو بأنقرة.

قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، الجمعة، إن تركيا في مقدمة الدول التي تدعم شعب بلاده. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك، عقده مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو بالعاصمة أنقرة. وطالب المالكي المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإتاحة إجراء الانتخابات الفلسطينية.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

رسميا... السعودية تحسم الجدل حول أنباء محادثاتها مع سوريا لإعادة العلاقات

قال مسؤول بوزارة الخارجية السعودية اليوم الجمعة، إن التقارير الإعلامية الأخيرة التي تفيد بأن رئيس الاستخبارات السعودية أجرى محادثات في دمشق غير دقيقة. وأوضح السفير رائد قرملي، مدير إدارة تخطيط السياسات بوزارة الخارجية السعودية، في تصريحات لوكالة رويترز، أن سياسة بلاده تجاه سوريا لا تزال قائمة على دعم الشعب السوري وحل سياسي تحت مظلة الأمم المتحدة ووفق قرارات مجلس الأمن ومن أجل وحدة سوريا وهويتها العربية. و‏أثارت شخصيات سياسية سورية بارزة جدلا في الساعات الماضية، بعد نشرها معلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بزيارة وفد سعودي أمني للعاصمة دمشق، حيث التقى بمسؤولين أمنيين سوريين "رفيعي المستوى". ومن بين الشخصيات التي أثارت القضية، عضو "وفد المصالحة الوطنية"، عمر رحمون، الذي قال عبر "تويتر" الاثنين: "وفد سعودي برئاسة رئيس جهاز المخابرات، الفريق خالد الحميدان يزور دمشق ويلتقي الرئيس بشار الأسد واللواء علي مملوك".