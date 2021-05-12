الشرق الأوسط 6 /5 /2021

تسارع نمو الأعمال في منطقة اليورو رغم العزل

تسارع نشاط الأعمال في منطقة اليورو الشهر الماضي، إذ تجاهل قطاع الخدمات المهيمن في المنطقة تجدد فرض إجراءات العزل العام وعاود النمو، وذل وفقاً لما أظهره مسح أشار ايضاً الى ان الشركات تواجه ارتفاعاً في تكاليف المواد الخام. وقال مثلاُ كريس ويليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال لدى "آي إتش إس ماركت"، أن بيانات المسح لشهر أبريل تقدم أدلة مشجعة على ان منطقة اليورو ستخرج من دورتي ركودها المتتاليتين في الربع الثاني. مضيفاً أن انتعاش الصناعات التحويلية، المدفوع بارتفاع الطلب في السوق المحلية وسق التصدير مع خروج اقتصادات كثيرة من إجراءات الإغلاق، تصاحبه مؤشرات على أن قطاع الخدمات عاد أيضاً الى النمو.